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Убивство Фаріон: Зеленський назвав одну з версій злочину

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Убивство Фаріон: Зеленський назвав одну з версій злочину
Напад на Ірину Фаріон було здійснено у Львові 19 липня
фото: DW

Усі необхідні сили Нацполіції та СБУ задіяні для пошуку злочинця

Розслідування вбивства колишньої депутатки й мовознавиці Ірини Фаріон триває. Одна з версій злочину веде до Росії. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

«Зранку вже були нові доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Служби безпеки України Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон. Відпрацьовуються всі доступні камери спостереження, триває опитування свідків, обстежується територія кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію», – розповів глава держави.

За його словами, задіяні всі необхідні сили Нацполіції та СБУ для пошуку злочинця. Міністр внутрішніх справ, заступники Генерального прокурора та керівників Нацполіції й СБУ перебувають на місці злочину, у Львові.

«Вдячний кожному, хто допомагає розслідуванню. Мої співчуття сімʼї та всім близьким Ірини Фаріон», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

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Теги: вбивство напад Володимир Зеленський Ірина Фаріон

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