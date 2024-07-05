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У Дніпрі зіткнулися два трамваї (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Дніпрі зіткнулися два трамваї (відео)
Зіткнення трамваїв зупинило рух на проспекті Богдана Хмельницького
Фото: vidomo.media

 На проспекті Богдана Хмельницького один трамвай влетів у інший.

Сьогодні вдень, 5 липня, на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталася аварія за участю трамваїв №12 та №16. Попередньо встановлено, що причиною зіткнення став невдалий маневр водія трамвая №16, який намагався виїхати з-під знеструмленої ділянки контактної мережі.

За інформацією «ДніпроTV», вагон маршруту №16 зупинився на перетині проспекту Богдана Хмельницького із Запорізьким шосе через знеструмлення мережі. Щоб продовжити рух, водій вирішив здати заднім ходом, порушивши правила дорожнього руху. В результаті цього він зіткнувся з трамваєм №12, який знаходився позаду та очікував відновлення руху.

Внаслідок зіткнення передня частина одного з трамваїв отримала значні пошкодження. На щастя, серйозно ніхто не постраждав. Деякі пасажири отримали незначні травми, але від медичної допомоги відмовилися. За інформацією від департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради, затримано рух трамваїв №12 та №16 по проспекту Богдана Хмельницького. На місці працює аварійна бригада.Наразі проводиться службове розслідування, під час якого будуть встановлені всі обставини аварії.

Пошкоджений трамвай
Пошкоджений трамвай
dnipro.tv

Нагадаємо, через конфлікт у Ворохті між групою місцевих жителів та представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що закінчився нападом на співробітника військкомату, поліція розпочала два кримінальних провадження.

До слова, у місті Яворів Львівської області було здійснено напад на працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військовослужбовця доправлено до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою.

Теги: конфлікт Щастя правила поліція розслідування аварія напад водій

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