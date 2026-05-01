Убивство Парубія: обвинувачуваний частково визнав провину

Михайло Сцельніков визнав себе винним у вбивстві Андрія Парубія

Обвинувачений у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія Михайло Сцельніков частково визнав свою вину, зокрема у вбивстві політика. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

Зазначається, що Сцельніков визнав себе винним лише за частиною інкримінованих йому статей ККУ: у вбивстві Андрія Парубія, публічних закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації та носінні, зберіганні та придбанні вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Раніше повідомлялося, що родина колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія, якого було вбито у серпні 2025 року, подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди у 15 млн грн. Також потерпіла сторона просить суд заборонити виплату обвинуваченому, 53-річному Михайлу Сцельнікову, 50% одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю його сина – військовослужбовця Михайла-Віктора Сцельнікова, до постанови вироку в цій справі, а також накласти арешт на ці кошти.

Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці. Стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства.

«За вказівками куратора з РФ він отримав пістолет «Макарова» з набоями, стежив за політиком та підготував втечу. Після злочину намагався знищити докази, однак зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі. Експертизи підтвердили його причетність до вбивства», – йдеться в повідомленні.

У середині грудня минулого року слідчі Служби безпеки зібрали нові докази у справі про вбивство народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито політика.

Раніше повідомлялося, що розслідування вбивства народного депутата України та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія завершено. До суду скеровано обвинувальний акт проти 53-річного підозрюваного.

Фігуранту інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії РФ (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).