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На Львівщині іноземець возив ухилянтів на «гастролі» до ЄС за $12 тис.

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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На Львівщині іноземець возив ухилянтів на «гастролі» до ЄС за $12 тис.
Для маскування своєї «підпільної» діяльності іноземець використовував систему «Шлях»
фото: СБУ

Організатор реєстрував військовозобов'язаних у системі «Шлях» як вигаданих музикантів та технічний персонал

На Львівщині правоохоронці ліквідували чергову схему незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон під час воєнного стану. Про це пише «Главком» з посиланням на Національну поліцію України в Telegram-каналі.

Як повідомляють правоохоронці, 48-річний іноземець, який має посвідку на постійне проживання в Україні, робив із чоловіків представників «культурного десанту» та брав з них тисячі доларів за незаконний перетин кордону.

Для маскування своєї «підпільної» діяльності іноземець використовував систему «Шлях». Він домовлявся про проведення вигаданих культурно-мистецьких заходів у країнах ЄС і під цим приводом подавав документи до Міністерства культури. Саме ця система дозволяє окремим категоріям громадян законно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

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Наразі тривають подальші процесуальні заходи для встановлення всіх учасників схеми та можливих спільників
фото: СБУ

Вартість такої «гастрольної путівки» до Євросоюзу у якості музикантів, технічних працівників або навіть «звукорежисерів» концертного колективу коливалася від 8 до 12 тисяч доларів з однієї особи. Сума залежала від терміновості оформлення документів та ролі, яку мав отримати «учасник колективу».

Як стверджують правоохоронці, даний кримінальний бізнес проіснував недовго. Оперативники та слідчі затримали організатора «на гарячому» на території Львівської області – якраз у момент, коли він отримував грошовий завдаток від чергового ухилянта, який планував виїхати до Європи.

Після проведення слідчих дій чоловіку повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Наразі тривають подальші процесуальні заходи для встановлення всіх учасників схеми та можливих спільників. Слідчі також намагаються встановити точну кількість чоловіків, які встигли скористатися послугами псевдопродюсера та втекти за кордон.

Якщо провину буде доведено в суді, то іноземцю загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Зазначимо, що від початку повномасштабної війни правоохоронці регулярно викривають спроби використання системи «Шлях» для незаконного виїзду військовозобов’язаних. Найчастіше організатори оформлюють чоловіків як водіїв міжнародних перевезень, волонтерів, працівників гуманітарних місій або учасників культурних заходів. Вартість таких «послуг» у різних схемах коливається від 8 до 30 тисяч доларів.

Нагадаємо, підприємства, які забезпечують життєдіяльність економіки та оборони, мають оновити свої документи інакше їхні працівники втратять право на бронювання.

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Теги: кримінал війна мобілізація ухилянти

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