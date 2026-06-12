ВАКС залишив Галущенка під вартою та зменшив розмір застави

Ексміністру енергетики Галущенку продовжили арешт ще на два місяці

Суд переглянув запобіжний захід Галущенку

Вищий антикорупційний суд продовжив строк тримання під вартою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка ще на два місяці, пише «Главком».

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та водночас зменшив розмір альтернативної застави. Якщо раніше вона становила 200 млн грн, то тепер – 150 млн грн.

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України колишнього високопосадовця затримали детективи НАБУ. Згодом стало відомо, що йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Пізніше стало відомо, що 17 лютого антикорупційний суд обрав Герману Галущенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 200 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 2 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрюваного колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка. Щоправда, він може вийти із столичного СІЗО, внісши заставу на спецрахунок суду у розмірі 200 млн грн. У суді експосадовець назвав застава у 200 млн грн непідйомною: «Такий розмір застави фактично змушує мене перебувати у слідчому ізоляторі без можливості її внести».

Додамо, що Галущенко перебуває під арештом з 17 лютого 2026 року. На 26 лютого він сидів у звичайній камері, без поліпшених умов. Крім Галущенка, у камері було ще троє ув’язнених.