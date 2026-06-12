У Дніпрі затримано тренера, який за криптовалюту передавав РФ дані про ППО

Зловмисник відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному транспорті

Під час обшуків у затриманого вилучено ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ

Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у Дніпрі агента ФСБ. Ним виявився завербований тренер-реабілітолог дітей з інвалідністю, який коригував обстріли Харківської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як з’ясувало розслідування, фігурант займався пошуком і передачею координат української ППО. Зловмисник відстежував військові об’єкти під час поїздок на власному транспорті. У разі виявлення потенційних «цілей» позначав їхні локації на гугл-картах і робив детальний опис місцевості.

«Зібрані відомості він накопичував на своєму смартфоні для подальшого звіту куратору від ФСБ. Співробітники СБУ викрили агента, поетапно задокументували його шпигунську діяльність і затримали. Також Служба безпеки провела заходи із убезпечення локацій Сил оборони в зоні ворожої розвідактивності», – йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, чоловік був завербований російською спецслужбою через Телеграм-канал з пошуку «легких заробітків». Під час обшуків у затриманого вилучено ноутбук та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Дніпропетровська обласна прокуратура додала, що за виконання завдань підозрюваний отримував грошову винагороду на криптогаманець.

Слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, СБУ запобігла новій серії терактів у Харкові. В обласному центрі затримано агента ФСБ, який готував серію підривів у прифронтовому місті.