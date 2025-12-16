Головна Країна Кримінал
СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Парубія

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Пістолет Макарова, за допомогою якого було вбито парламентаря, вилучили слідчі
фото: СБУ

Правоохоронці кажуть, що зловмисник мав використати пістолет для вчинення інших убивств

Слідчі Служби безпеки зібрали нові докази у справі про вбивство народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником була у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.

СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Парубія фото 1
За даними слідства, після вбивства Парубія зловмисник облаштував схованку, у якій залишив пістолет
За даними слідства, після вбивства Парубія зловмисник облаштував схованку, у якій залишив пістолет
фото: СБУ

«За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера. Крім цього, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та «звітує» про це своєму кураторові з РФ», – йдеться в повідомленні.

На підставі нових доказів слідчі СБУ додатково повідомили йому про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата, ексспікера парламенту Андрія Парубія. Згідно з матеріалами справи, понад рік тому фігуранта завербували російські спецслужби. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

Слідством встановлено, що підозрюваний діяв на користь спецслужб російської федерації в умовах воєнного стану: передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності. Також задокументовано факти публічного виправдовування агресії РФ, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни.

За даними правоохоронців, щоб здійснити вбивство, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства. Однак, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

Раніше підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік стверджував, що це була «його помста українській владі».

Теги: Андрій Парубій СБУ вбивство

