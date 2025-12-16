СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито Парубія

Пістолет Макарова, за допомогою якого було вбито парламентаря, вилучили слідчі

Правоохоронці кажуть, що зловмисник мав використати пістолет для вчинення інших убивств

Слідчі Служби безпеки зібрали нові докази у справі про вбивство народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, для вчинення злочину кілер використав пістолет Макарова, який правоохоронці розшукали під час розслідування злочину. Ця вогнепальна зброя з глушником була у схованці, яку зловмисник облаштував після вбивства Парубія.

За даними слідства, після вбивства Парубія зловмисник облаштував схованку, у якій залишив пістолет фото: СБУ

«За результатами експертиз встановлено, що саме з цього пістолета було зроблено смертельний постріл у народного депутата. Також на зброї виявлено сліди ДНК кілера. Крім цього, у ході слідчо-оперативних дій отримано відеозапис, на якому кілер облаштовує схрон з пістолетом у лісовій місцевості та «звітує» про це своєму кураторові з РФ», – йдеться в повідомленні.

На підставі нових доказів слідчі СБУ додатково повідомили йому про підозру за чч. 1, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Правоохоронці отримали нові докази, які свідчать про вчинення підозрюваним у вбивстві Андрія Парубія не лише умисного вбивства, а й низки тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, - генпрокурор Кравченко



У зв’язку з цим дії підозрюваного додатково кваліфіковано… pic.twitter.com/48ZaqwXe7T — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 16, 2025

Нагадаємо, слідчі Служби безпеки зібрали докази державної зради з боку підозрюваного у вбивстві народного депутата, ексспікера парламенту Андрія Парубія. Згідно з матеріалами справи, понад рік тому фігуранта завербували російські спецслужби. З того часу він отримував ворожі завдання і «звітував» ворогу про їх виконання.

Слідством встановлено, що підозрюваний діяв на користь спецслужб російської федерації в умовах воєнного стану: передавав ворогу інформацію про розміщення та переміщення підрозділів Збройних сил України; надавав розвідувальні матеріали для координації диверсійної діяльності. Також задокументовано факти публічного виправдовування агресії РФ, глорифікації дій держави-агресора та заперечення факту війни.

За даними правоохоронців, щоб здійснити вбивство, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства. Однак, правоохоронці запобігли його виїзду та затримали фігуранта на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати з України.

Раніше підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному злочині та попросився на обмін до Росії. Чоловік стверджував, що це була «його помста українській владі».