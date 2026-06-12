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Дорожня корупція. Викрито депутата та посадовців Полтавської міськради

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Дорожня корупція. Викрито депутата та посадовців Полтавської міськради
Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину
фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд 11 червня обрав запобіжний захід депутату Юрію Бражнику

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили корупційну схему під час ремонту доріг у Полтавській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НАБУ.

Правоохоронці зазначають, що службові особи Управління житлово-комунального господарства Полтавської міськради у змові з депутатом налагодили систематичне одержання неправомірної вигоди від підрядників.

«За даними слідства, посадовці вимагали від компаній відкат у розмірі 10% від суми договорів на обслуговування та поточний ремонт місцевих доріг. Загальна сума одержаної неправомірної вигоди становить понад 7,7 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Наразі про підозру повідомили:

  • депутату Полтавської міської ради – ч. 4 ст. 368 КК України;
  • посадовцю Полтавської міської ради – ч. 4 ст. 368 КК України;
  • двом представникам підрядних компаній – ч. 3 ст. 369 КК України.

Ухвалою слідчого судді ВАКС до депутата застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 33,28 млн грн. Слідство триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Напередодні «Суспільне Полтава» повідомляло, що Вищий антикорупційний суд 11 червня обрав запобіжний захід депутату Полтавської міськради Юрію Бражнику, який, за даними сторони обвинувачення організував вимагання та отримання неправомірної вигоди від підрядників, із якими УЖКГ укладало договори.

За словами правоохоронця, депутат залучив Максима Тесленка – заступника начальника управління ЖКГ. Бражнику інкримінують вимагання та одержання неправомірної вигоди від підрядників – ТОВ «Трансдорком» від представника Прядка та Тузенка – ТОВ «ДРСУ Полтава». Таку саму підозру повідомлено Максиму Тесленку. Підрядникам Прядці та Тузенку інкримінують частину 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Це – «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

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Теги: Полтава міськрада НАБУ корупція в Україні САП

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