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Суд пом'якшив запобіжний захід митрополиту Святогірської лаври

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Суд пом'якшив запобіжний захід митрополиту Святогірської лаври
Митрополит підозрюється у тому, що здавав окупантам позиції українських військ
фото з відкритих джерел

Митрополиту Арсенію судді замінили цілодобовий арешт на нічний

Чечелівський районний суд міста Дніпра частково задовольнив клопотання захисту та змінив умови запобіжного заходу для намісника Святогірської лаври митрополита Арсенія. Суддя замінила цілодобове перебування під арештом на обмеження виключно у нічний час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Свято-Успенську Святогірську Лавру.

Повідомляється, що прокурори наполягали на продовженні суворого цілодобового домашнього арешту ще на 60 діб. Проте суд підтримав позицію адвокатів і самого підсудного. 

Нові умови запобіжного заходу

  • Нічний арешт: митрополит зобов’язаний перебувати за місцем проживання з 22:00 до 06:00.
  • Вільне пересування: у денний період доби священнослужитель може вільно залишати домівку.
  • Термін дії: рішення чинне протягом двох місяців – до 11 серпня 2026 року.
  • Процесуальні зобов'язання: ухвала суду набрала чинності негайно в день оголошення.
Митрополит Арсеній (в миру – Ігор Яковенко) – ієрарх Української православної церкви Московського патріархату, який з 1995 року очолює Святогірську лавру в Донецькій області. Навесні 2024 року СБУ затримала клірика за підозрою у підривній діяльності проти України.

Чому суд пом'якшив обмеження

Сторона захисту надала суду низку вагомих аргументів, які вплинули на ухвалення рішення:

  • Стан здоров'я: у березні 2026 року митрополит Арсеній переніс складну операцію на серці. Офіційні рекомендації лікарів передбачають регулярну фізичну активність та прогулянки на свіжому повітрі для реабілітації.
  • Зразкова поведінка: адвокати наголосили, що за весь попередній період перебування під домашнім арештом (з лютого 2026 року) клірик жодного разу не порушив покладені на нього судом зобов'язання. 

Під час засідання, яке проходило у режимі відеоконференції, митрополит Арсеній вчергове заявив, що не визнає своєї провини, назвавши звинувачення прокуратури «вигаданими». Наступне судове засідання у по суті призначене на 30 червня.

У чому звинувачують керівника Святогірської лаври

Митрополита Арсенія затримали у квітні 2024 року. Служба безпеки України оголосила йому підозру за статтею Кримінального Кодексу – несанкціоноване поширення інформації про рух або розташування ЗСУ. За матеріалами справи, під час своєї проповіді він публічно здав адреси розташування блокпостів Сил оборони у Донецькій області.

Згодом, восени 2025 року, правоохоронці відкрили проти нього ще одне провадження – за виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України. Справи були об'єднані в одне провадження, а підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

«Главком» писав, що під час своєї проповіді у вересні 2023 року митрополит Арсеній озвучив назви населених пунктів та конкретні місця розташування блокпостів і підрозділів Сил оборони на території Святогірської громади. Також його звинувачують у спробах дискредитувати українську владу та армію в очах парафіян, формуючи у них прихильне ставлення до «руського міра».

Нагадаємо, у справі священнослужителя триває судовий розгляд за поширення даних про розташування підрозділів Сил оборони України (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Раніше суд взяв його під варту, а апеляційний суд визначив можливість внесення застави у сумі 1,5 млн грн, яку він сплатив.

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Теги: лавра суд суддя церква священник

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