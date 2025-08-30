Головна Країна Політика
Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством
Андрій Парубій наголосив, що боровся за українську мову ще з 1980-х років
Андрій Парубій був стурбований поверненням російської мови в Київ

Андрій Парубій, народний депутат і голова Верховної Ради у 2016-2019 роках напередодні висловлював своє занепокоєння щодо поширення російської мови в столиці. Свої думки він озвучив у фільмі «Мова свободи», телевізійна прем'єра якого відбулася на телеканалі Еспресо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еспресо.

За словами політика, після початку повномасштабної війни Київ наповнився українською мовою, але тепер ситуація змінюється. «Ми бачили, як Київ став українським, як наповнився центр українською мовою. А тепер з незрозумілих причин знову побільшало російської мови», – зазначив він.

Андрій Парубій наголосив, що боровся за українську мову ще з 1980-х років. Для ілюстрації проблеми він навів особистий спогад: коли народилася його донька, він шукав, де вона може дивитися мультфільми рідною мовою, але таких каналів не було.

Він попередив про небезпеку «повзучого повернення» російської мови, що особливо помітно у школах. За словами політика, у класах навчання йде українською, але у коридорах вчителі та учні переходять на російську.

Насамкінець Парубій підкреслив, що мова – це не просто культурне питання, а питання виживання нації.

Останній допис Андрія Парубія у Facebook був привітанням з Днем Незалежності України.

Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством фото 1
До цього ексспікер Верховної Ради привітав українців з річницею прийняття Закону про мову від 16 липня 2019 року. Андрій Парубій підкреслив фундаментальне значення мови для нації та держави.

Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством фото 2
Політична діяльність Андрія Парубія

  • Народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.
  • Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету «Львівська Політехніка» за фахом «політологія та соціологія». У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році разом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в «Свободу».
  • У 2002 році втретє обрався до Львівської обласної ради. У 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.
  • Вперше став народним депутатом у 2007 році – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації «харківських угод».
  • У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до «Фронту змін». У 2012 році обрався до Верховної Ради від «Батьківщини» як безпартійний.
  • У 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.
  • У 2014 році обрався до ВР від «Народного фронту», того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.
  • У 2019 році став народним депутатом від «Європейської солідарності» як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. У 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

Як відомо, сьогодні, 30 серпня стало відомо про загибель колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Політика було вбито у Львові. У соцмережі з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера. 

