Що Андрій Парубій казав та писав перед вбивством

Андрій Парубій наголосив, що боровся за українську мову ще з 1980-х років

Андрій Парубій був стурбований поверненням російської мови в Київ

Андрій Парубій, народний депутат і голова Верховної Ради у 2016-2019 роках напередодні висловлював своє занепокоєння щодо поширення російської мови в столиці. Свої думки він озвучив у фільмі «Мова свободи», телевізійна прем'єра якого відбулася на телеканалі Еспресо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еспресо.

За словами політика, після початку повномасштабної війни Київ наповнився українською мовою, але тепер ситуація змінюється. «Ми бачили, як Київ став українським, як наповнився центр українською мовою. А тепер з незрозумілих причин знову побільшало російської мови», – зазначив він.

Андрій Парубій наголосив, що боровся за українську мову ще з 1980-х років. Для ілюстрації проблеми він навів особистий спогад: коли народилася його донька, він шукав, де вона може дивитися мультфільми рідною мовою, але таких каналів не було.

Він попередив про небезпеку «повзучого повернення» російської мови, що особливо помітно у школах. За словами політика, у класах навчання йде українською, але у коридорах вчителі та учні переходять на російську.

Насамкінець Парубій підкреслив, що мова – це не просто культурне питання, а питання виживання нації.

Останній допис Андрія Парубія у Facebook був привітанням з Днем Незалежності України.

До цього ексспікер Верховної Ради привітав українців з річницею прийняття Закону про мову від 16 липня 2019 року. Андрій Парубій підкреслив фундаментальне значення мови для нації та держави.

Політична діяльність Андрія Парубія

Народний депутат 6-9 скликань. У 8 скликанні був спікером Верховної Ради.

Закінчив історичний факультет ЛНУ ім.І.Франка та аспірантуру Національного університету «Львівська Політехніка» за фахом «політологія та соціологія». У 1990 році став депутатом Львівської облради, в 1991 році разом з Олегом Тягнибоком співзаснував Соціал-національну партію України, що з 2004 року трансформувалася в «Свободу».

У 2002 році втретє обрався до Львівської обласної ради. У 2004 році брав активну участь у Помаранчевій революції.

Вперше став народним депутатом у 2007 році – від блоку «Наша Україна – Народна Самооборона». У 2010 генпрокуратура часів Віктора Януковича хотіла зняти з нього недоторканість за кидання яєць в залі Ради на тлі ратифікації «харківських угод».

У 2012 році Парубій вийшов з «Нашої України» і приєднався до «Фронту змін». У 2012 році обрався до Верховної Ради від «Батьківщини» як безпартійний.

У 2013-2014 роках бук комендантом Майдану і керував Самообороною.

У 2014 році обрався до ВР від «Народного фронту», того ж року був секретарем ради нацбезпеки і оборони. У 2016 став спікером ВР після призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

У 2019 році став народним депутатом від «Європейської солідарності» як безпартійний. Входив до Комітету з питань нацбезпеки і оборони.

Андрій Парубій активно виступав проти проросійських силу в Раді, відстоював інтереси української мови та боровся проти зближення з Росією. У 2019 році намагався зірвати телеміст, який проросійський телеканал NewsOne готував з Росією.

Як відомо, сьогодні, 30 серпня стало відомо про загибель колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Політика було вбито у Львові. У соцмережі з'явилося відео з моменту вбивства ексспікера.