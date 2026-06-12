Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Студент зламав кістки обличчя працівнику ТЦК та отримав вирок

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Студент зламав кістки обличчя працівнику ТЦК та отримав вирок
Суд призначив юнакові умовний термін та зобов'язав виплатити потерпілому понад 140 тис. грн компенсації
фото: acmc.ua

Суд встановив, що конфлікт виник під час проходження ВЛК, а потерпілий після побиття переніс кілька операцій

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок студентові Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, який під час конфлікту завдав тяжких травм працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Обставини конфлікту

Інцидент стався 12 липня 2025 року у приміщенні військово-лікарської комісії на вулиці Лемківській у Львові. За даними суду, студента доставили на проходження ВЛК через відсутність у системі «Резерв+» інформації про його право на відстрочку від мобілізації.

У суді обвинувачений розповів, що того дня його зупинили працівники ТЦК, після чого доставили до приміщення комісії. За словами хлопця, він мав документи, які підтверджували його навчання та право на відстрочку.

Ці обставини частково підтвердив і потерпілий. Він зазначив, що студент справді надав паперові документи з університету, однак відповідні дані не відображалися у додатку «Резерв+». Через це йому дозволили скористатися телефоном, щоб отримати електронну довідку форми №9.

Що сталося у приміщенні ВЛК

Під час очікування документа в коридорі між студентом та військовослужбовцями виник конфлікт. За матеріалами справи, хлопець голосно висловлювався на адресу працівників ТЦК під час телефонної розмови. Після зауваження суперечка загострилася.

Один із військових спробував забрати мобільний телефон, після чого, за словами обвинуваченого, він сприйняв ці дії як напад і почав захищатися.

Суд встановив, що студент спочатку вдарив одного військового в область ока, завдавши легких тілесних ушкоджень. Після цього він кілька разів ударив іншого працівника ТЦК в обличчя та по тілу. Зупинити бійку змогли лише інші співробітники установи.

Наслідки та рішення суду

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, потерпілий отримав множинні уламкові переломи кісток обличчя та черепа. Чоловік переніс кілька операцій.

«Він не відчуває правої сторони обличчя, у нього затерпає та сіпається нерв. Внаслідок травми у нього погіршився зір у правому оці», – йдеться у матеріалах справи.

За результатами розгляду справи суд призначив студентові один рік умовного покарання. Також він має компенсувати потерпілому майже 20 тис. грн витрат на лікування та виплатити 120 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, що раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття двох кримінальних проваджень через смерть чоловіка у столичній лікарні після проведення мобілізаційних заходів. За його словами, потерпілий був госпіталізований із переломами ребер та травмою грудної клітки, а після смерті патологоанатомічний розтин не проводився, через що причина смерті досі остаточно не встановлена.

Читайте також:

Теги: Львів студенти мобілізація ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Темношкірий помічник ТЦК виявився частиною російської дезінформаційної кампанії
«Індус із пов’язкою ТЦК». Росіяни запустили хвилю фейків про мігрантів в Україні
19 травня, 12:25
Пацієнтка Наталія з хірургом та завідувачем відділення невідкладної хірургії
Львів’янка 19 років жила з жовчним каменем у тілі після операції: історія порятунку
20 травня, 12:08
Перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною
У Львові чоловік облив Садового невідомою рідиною
15 травня, 12:37
У Львові від 16 травня подорожчав проїзд у тролейбусах, трамваях та автобусах
Київ за крок до 30 грн за поїздку: скільки коштує транспорт в інших містах
18 травня, 17:54
У соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік демонструє умови перебування людей у кімнаті
Вінницький обласний ТЦК заперечив порушення умов утримання військовозобов'язаних
18 травня, 22:05
Поліцейські встановлюють усі обставини події
У Львові пасажирський потяг на смерть збив 20-річного юнака
23 травня, 10:24
Ціна на однокімнатну квартиру у Львові в середньому становить близько 10 тис. грн
Оренда житла. Скільки коштує найдешевша квартира у Львові
26 травня, 13:32
Правоохоронці встановлюють обставини пошкодження могили Героя України
На Львівщині невідомі здійснили наругу над могилою Героя України
9 червня, 15:42
Нардеп захотів особисто попрацювати у ТЦК після скандалів
Мазурашу із групою нардепів підуть працювати в ТЦК
10 червня, 14:38

Кримінал

У Дніпрі затримано тренера, який за криптовалюту передавав РФ дані про ППО
У Дніпрі затримано тренера, який за криптовалюту передавав РФ дані про ППО
Студент зламав кістки обличчя працівнику ТЦК та отримав вирок
Студент зламав кістки обличчя працівнику ТЦК та отримав вирок
Засуджена за підготовку теракту пояснила свої дії тим, що не дивилася новин
Засуджена за підготовку теракту пояснила свої дії тим, що не дивилася новин
У Жашкові суд виніс вирок чоловіку, який вкрав «хлопчика-пішохода»
У Жашкові суд виніс вирок чоловіку, який вкрав «хлопчика-пішохода»
Клименко створив робочу групу для врегулювання обігу цивільної зброї
Клименко створив робочу групу для врегулювання обігу цивільної зброї
Шахраї розсилають українцям віруси під виглядом графіків відключень від «Укренерго»: як вберегтися
Шахраї розсилають українцям віруси під виглядом графіків відключень від «Укренерго»: як вберегтися

Новини

В Україні дощі, місцями грози: погода на 12 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
ШІ проти ворожого тилу: як Україна підвищує ефективність ударів middle strike
Вчора, 17:58
Легендарний сом з варшавського озера, якого виловив українець, вижив: де мешкає зараз (фото, відео)
Вчора, 15:50
Росія засекретила інформацію про збільшення державного боргу
10 червня, 21:06
США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
10 червня, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
9 червня, 21:36

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua