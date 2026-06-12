Студент зламав кістки обличчя працівнику ТЦК та отримав вирок

Суд встановив, що конфлікт виник під час проходження ВЛК, а потерпілий після побиття переніс кілька операцій

Шевченківський районний суд Львова виніс вирок студентові Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, який під час конфлікту завдав тяжких травм працівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Обставини конфлікту

Інцидент стався 12 липня 2025 року у приміщенні військово-лікарської комісії на вулиці Лемківській у Львові. За даними суду, студента доставили на проходження ВЛК через відсутність у системі «Резерв+» інформації про його право на відстрочку від мобілізації.

У суді обвинувачений розповів, що того дня його зупинили працівники ТЦК, після чого доставили до приміщення комісії. За словами хлопця, він мав документи, які підтверджували його навчання та право на відстрочку.

Ці обставини частково підтвердив і потерпілий. Він зазначив, що студент справді надав паперові документи з університету, однак відповідні дані не відображалися у додатку «Резерв+». Через це йому дозволили скористатися телефоном, щоб отримати електронну довідку форми №9.

Що сталося у приміщенні ВЛК

Під час очікування документа в коридорі між студентом та військовослужбовцями виник конфлікт. За матеріалами справи, хлопець голосно висловлювався на адресу працівників ТЦК під час телефонної розмови. Після зауваження суперечка загострилася.

Один із військових спробував забрати мобільний телефон, після чого, за словами обвинуваченого, він сприйняв ці дії як напад і почав захищатися.

Суд встановив, що студент спочатку вдарив одного військового в область ока, завдавши легких тілесних ушкоджень. Після цього він кілька разів ударив іншого працівника ТЦК в обличчя та по тілу. Зупинити бійку змогли лише інші співробітники установи.

Наслідки та рішення суду

Згідно з висновками судово-медичної експертизи, потерпілий отримав множинні уламкові переломи кісток обличчя та черепа. Чоловік переніс кілька операцій.

«Він не відчуває правої сторони обличчя, у нього затерпає та сіпається нерв. Внаслідок травми у нього погіршився зір у правому оці», – йдеться у матеріалах справи.

За результатами розгляду справи суд призначив студентові один рік умовного покарання. Також він має компенсувати потерпілому майже 20 тис. грн витрат на лікування та виплатити 120 тис. грн моральної шкоди.

Нагадаємо, що раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про відкриття двох кримінальних проваджень через смерть чоловіка у столичній лікарні після проведення мобілізаційних заходів. За його словами, потерпілий був госпіталізований із переломами ребер та травмою грудної клітки, а після смерті патологоанатомічний розтин не проводився, через що причина смерті досі остаточно не встановлена.