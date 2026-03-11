Головна Країна Кримінал
Вбивство Парубія: розслідування у справі завершено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Львів’янину загрожує довічне позбавлення волі
фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці спрямували до суду обвинувачувальний акт проти підозрюваного

Завершено розслідування вбивства народного депутата України та колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. До суду скеровано обвинувальний акт проти 53-річного підозрюваного. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Офіс генпрокурора та СБУ.

Фігуранту інкриміновано державну зраду, посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, за попередньою змовою групою осіб, публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням ЗМІ, незаконне поводження зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, а також глорифікацію агресії РФ (ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 111; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ст. 112; ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 1, 3 ст. 436-2 КК України).

Як відомо, Андрія Парубія було вбито 30 серпня 2025 року у Львові неподалік будинку, де він жив. До політика наблизився чоловік, замаскований під кур’єра, та з кількох метрів здійснив вісім пострілів із пістолета. Андрій Парубій загинув на місці. Стрілок втік з місця злочину та намагався переховуватися, однак у ніч на 1 вересня його затримали у Хмельницькій області.

Слідство встановило, що 53-річний львів’янин діяв як агент російських спецслужб. З 2024 року він передавав ворогу інформацію про підрозділи ЗСУ у Львові, а згодом запропонував кандидатуру Андрія Парубія як ціль для вбивства.

«За вказівками куратора з РФ він отримав пістолет «Макарова» з набоями, стежив за політиком та підготував втечу. Після злочину намагався знищити докази, однак зброю з глушником правоохоронці згодом виявили у лісі. Експертизи підтвердили його причетність до вбивства», – йдеться в повідомленні.

До слова, у середині грудня минулого року слідчі Служби безпеки зібрали нові докази у справі про вбивство народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія. СБУ знайшла пістолет, з якого було вбито політика.

Теги: Андрій Парубій СБУ Офіс Генерального прокурора вбивство

