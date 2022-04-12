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    Події в Україні

    Рашисти запустили по Миргороду дві ракети

    Вороги б&rsquo;ють по інфраструктурних об&rsquo;єктах - Рашисти запустили по Миргороду дві ракети
    Вороги б’ють по інфраструктурних об’єктах
    фото з відкритих джерел

    Наслідки обстрілу уточнюються

    Увечері, 12 квітня, окупанти завдали ракетного удару по місті Миргород Полтавської області.

    «Знову під ворожим ударом – інфраструктура Миргорода. Два «прильоти». Постраждалих і наслідки уточнюємо», – написав у Telegram голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

    Нагадаємо, чотири дні тому окупанти ракетами вдарили по Миргороду. Уночі російські загарбники завдали ракетного удару по Полтавщині. У Миргороді завдано значних руйнувань інфраструктурі.

    Раніше 2 квітня рашисти вже обстрілювали Полтаву.

    Також 2 квітня три російські ракети влучили в Миргород. Унаслідок обстрілу були пошкоджені злітна смуга, інфраструктура аеродрому та сталося загоряння складу паливно-мастильних матеріалів.

    Як повідомлялося, Росія може вдарити ракетами по об’єктах на всій території України – Генштаб.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Полтавщина Telegram інфраструктура окупація #stoprussia
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    Рашисти запустили по Миргороду дві ракети