Україна шукає більше 300 людей за зраду
- Сьогодні, 20:11
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Розсилка
308 українців підозрюють у державній зраді
У 2017 році за підозрою в державній зраді в Україні розшукувалися 308 осіб. Про це повідомили в Національній поліції у відповідь на інформаційний запит телеканалу «112. Україна».
Відзначається, що всі оголошені в розшук підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України (держзрада).
Більше того, Служба безпеки України повідомляє, що станом на 31 грудня 2017 року в Україні за підозрою в державній зраді розшукували 63 особи.
Нагадаємо, Генпрокуратура повідомляла, що у першому півріччі 2017 року в Україні набрали законної сили рішення за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу) у відношенні двох осіб.