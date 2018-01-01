Україна шукає більше 300 людей за зраду

308 українців підозрюють у державній зраді

У 2017 році за підозрою в державній зраді в Україні розшукувалися 308 осіб. Про це повідомили в Національній поліції у відповідь на інформаційний запит телеканалу «112. Україна». Відзначається, що всі оголошені в розшук підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України (держзрада). Більше того, Служба



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308 українців підозрюють у державній зраді

У 2017 році за підозрою в державній зраді в Україні розшукувалися 308 осіб. Про це повідомили в Національній поліції у відповідь на інформаційний запит телеканалу «112. Україна».

Відзначається, що всі оголошені в розшук підозрюються у скоєнні злочину, передбаченого ст. 111 Кримінального кодексу України (держзрада).

Більше того, Служба безпеки України повідомляє, що станом на 31 грудня 2017 року в Україні за підозрою в державній зраді розшукували 63 особи.

Нагадаємо, Генпрокуратура повідомляла, що у першому півріччі 2017 року в Україні набрали законної сили рішення за фактом державної зради (ст. 111 Кримінального кодексу) у відношенні двох осіб.