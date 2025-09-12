Головна Країна Кримінал
В Івано-Франківську двоє пʼяних молодиків побили нацгвардійця через зауваження

Василь Галущак
glavcom.ua
Василь Галущак
В Івано-Франківську двоє пʼяних молодиків побили нацгвардійця через зауваження
Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні
фото з відкритих джерел

Нападники – 17-річний та 22-річний мешканці міста Яремче, їх вже затримано

В Івано-Франківську двоє пʼяних молодиків завдали тілесних ушкоджень нацгвардійцю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Івано-Франківської області. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

У повідомленні поліції зазначається, що 10 вересня ввечері, під час патрулювання центральної частини Івано-Франківська, військовослужбовці Національної гвардії України зупинили правопорушення двох чоловіків, які поводилися агресивно та провокували перехожих. «Молодики чіплялися до громадян, нецензурно висловлювались та ігнорували численні зауваження нацгвардійців. А згодом на очах у людей, які зібралися поруч, почали конфліктувати з військовослужбовцями. Одного із гвардійців повалили на землю та завдали йому численних ударів. Жодних викликів на 102 за даним фактом не надходило», – йдеться у повідомленні.

Згодом нацгвардійці таки затримали нападників та доставили їх до районного управління поліції. Поліцейські встановили особи зловмисників. Це мешканці Яремчі. Їм 22 та 17 років і обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння. Постраждалого 25-річного військовослужбовця доставлено до лікарні. Медики діагностували в нього тілесні ушкодження.

За цим фактом слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 296 ( Хуліганство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили одному з фігурантів про підозру.

Нагадаємо, в Івано-Франківську невідомі побили азовця, який пройшов полон. Ним виявився азовець Андрій Кориневич, який захищав «Азовсталь» і пройшов полон. Як інформує «Главком», про це розповіла його мама Оксана Фрич. Жінка припустила, що напад на її сина стався, бо «комусь дуже не подобається його громадянська позиція, його професійна діяльність та постійне відстоювання прав людини в суспільстві, що прагне жити «по понятіям». За словами Фрич, якби удари, яких завдали її сину, «припали на людину скромнішого розміру, показання вже б не було кому давати». Вона висловила сподівання на реакцію суспільства та правоохоронців.

Теги: поліція Нацгвардія напад Івано-Франківськ

