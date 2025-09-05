У Варшаві троє нападників побили молодих людей за те, що вони українці

Зловмисників затримано, їм загрожує до п'яти років вʼязниці

У варшавському районі Білоленка біля магазину пізно ввечері троє молодиків напали на групу молодих громадян України. За даними поліції, нападники нецензурно обзивали їх через національність, а потім жорстоко побили. Поліцейські вже затримали трьох чоловіків та повідомили їм про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Raport Warszawski.



Інцидент стався минулого четверга. Біля магазину невідомі чоловіки напали на групу молодих українців. Нападники не зупинилися на образах – троє з них жорстоко побили чоловіків. Жінка, яка супроводжувала потерпілих, викликала поліцію і записала відео конфлікту на свій телефон. Одній з потерпілих довелося викликати швидку медичну допомогу.

«Поліція негайно розпочала операції з ідентифікації та затримання нападників», – наголосила представниця шостого районного управління поліці Пауліна Онишко. Ключовим доказом у справі став відеозапис, зроблений свідком. Слідчі встановили особи винних, а наступного дня всіх трьох нападників затримали. Під час обшуку у одного з підозрюваних знайшли синтетичний наркотик мефедрон.

Суд взяв підозрюваних під поліцейський нагляд. Їм заборонено контактувати з потерпілими та іншими співпідсудними. Напад та образа за національною ознакою караються позбавленням волі на строк до п'яти років. Ця справа має особливий характер – за даними поліції, немає сумнівів, що мотивом була національність жертв.



Раніше «Главком» повідомляв, що у Польщі п'яний поліцейський погрожував українському таксисту. У поліції Радома розповіли, що пасажир таксі, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, погрожував водієві, громадянину України. Ним виявився 39-річний співробітник Центрального слідчого управління поліції Польщі. «Зі встановлених фактів випливає, що образи та погрози на адресу українця були на національному ґрунті», –стверджують у поліції.

Поліцейського затримали та висунули йому звинувачення у погрозах, що караються законом і заборонили наближатися до потерпілого. За такі погрози передбачено позбавлення волі на строк до 3 років.