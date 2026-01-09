Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Непридатні міни для ЗСУ. Генпрокурор повідомив про викриття масштабної злочинної схеми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Непридатні міни для ЗСУ. Генпрокурор повідомив про викриття масштабної злочинної схеми
фото: 5 ua

Сума збитків становить 2 млрд 994 млн грн

Офіс генпрокурора спільно з ДБР викрив схему у сфері оборонних закупівель через постачання непридатних мін та привласнення авансів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

За даними слідства, приватна компанія уклала п’ять державних контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням сил логістики ЗСУ на понад 10 млрд грн. За цими договорами мали поставити понад 360 тис. комплектів мін різних типів.

«Результат інший: ані повноцінних мін, ані державних грошей. Слідством встановлено: Перше – небезпечний брак. Значна частина поставлених мін непридатна до використання: у них занижений вміст вибухової речовини, вони не відповідають технічним умовам і часто взагалі не спрацьовують. Друге – зниклі аванси. Велику частину продукції просто не поставили зовсім, хоча держава перерахувала авансові платежі. Ці кошти використали для придбання стороннього обладнання, яке згодом переоформлювали на інші компанії», – наголосив Кравченко.

На цей момент встановлена сума збитків становить 2 млрд 994 млн грн, з них:

  • 571,3 млн грн вартість бракованих мін;
  • 2,423 млрд грн привласнена передоплата.

Про підозру вже повідомлено 10 особам – це керівництво компанії-постачальника, бухгалтери та посадовці військових представництв. Чотирьох підозрюваних затримано.

Генпрокурор зазначив, що наразі тривають додаткові експертизи. «Наше завдання встановити остаточну суму збитків, усіх причетних, повернути гроші державі і забезпечити справедливе покарання винних», – додав він.

Раніше, восени 2024 року ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, вироблених на підприємстві Укроборонпрому. За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження.

Теги: Офіс Генерального прокурора Руслан Кравченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через російське ІПСО з публічної статистики зникла інформація про кількість СЗЧ та дезертирства
Офіс генпрокурора приховав дані про кількість СЗЧ та дезертирства
10 грудня, 2025, 15:26
Трьом особам повідомлено про підозру
Схема продажу списаних військових кораблів: ексчиновник Міноборони отримав підозру
10 грудня, 2025, 12:32
Прокуратура Києва винесла вирок чоловіку за вчинення домашнього насильства щодо малолітньої доньки та падчерки.
Прокуратура оскаржить вирок щодо ув'язнення чоловіка до 15 років за розбещення доньки та падчерки
19 грудня, 2025, 12:35
Обох затримали у березні 2023 року, коли про жахи «сімейного» життя 12-річна дитина наважилася розповісти правоохоронцям
Ґвалтували дитину й знімали це на відео. На Закарпатті засуджено вітчима та матір
18 грудня, 2025, 21:33
Справу працівника одеського РТЦК направлено до суду
Військовий ТЦК постане перед судом у справі про побиття захисника Маріуполя
20 грудня, 2025, 12:59
Відомство стверджує, що процесуальна діяльність прокурорів не є підставою для ухвалення рішень про надання житла
Генпрокуратура пояснила, за що прокурор у справі Магамедрасулова отримав службову квартиру
Вчора, 15:35
Священник УПЦ Московського патріархату допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон
На Буковині священник УПЦ Московського патріархату незаконно переправляв чоловіків до Румунії
7 сiчня, 20:47
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою
Привласнення понад 14 млн грн на утепленні шкіл у Дніпрі: сім осіб отримали підозри
25 грудня, 2025, 07:55
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
У Києві викрито адвоката: підозрюється у видурюванні грошей у підприємців
30 грудня, 2025, 15:54

Кримінал

Стало відомо, скільки українців отримали вироки за феєрверки під час війни
Стало відомо, скільки українців отримали вироки за феєрверки під час війни
Непридатні міни для ЗСУ. Генпрокурор повідомив про викриття масштабної злочинної схеми
Непридатні міни для ЗСУ. Генпрокурор повідомив про викриття масштабної злочинної схеми
На Львівщині перехожі врятували дівчинку, яку в центрі міста намагався зґвалтувати чоловік
На Львівщині перехожі врятували дівчинку, яку в центрі міста намагався зґвалтувати чоловік
Операція «Мідас». Поліція відкрила справу про ймовірне стеження за журналістами
Операція «Мідас». Поліція відкрила справу про ймовірне стеження за журналістами
Апеляція змінила запобіжний захід нардепці Скороход
Апеляція змінила запобіжний захід нардепці Скороход
На Дніпропетровщині викрито незаконний видобуток мінеральних вод на суму понад 2 млрд грн
На Дніпропетровщині викрито незаконний видобуток мінеральних вод на суму понад 2 млрд грн

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
Сьогодні, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
5 сiчня, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 20:41

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua