Непридатні міни для ЗСУ. Генпрокурор повідомив про викриття масштабної злочинної схеми

Сума збитків становить 2 млрд 994 млн грн

Офіс генпрокурора спільно з ДБР викрив схему у сфері оборонних закупівель через постачання непридатних мін та привласнення авансів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

За даними слідства, приватна компанія уклала п’ять державних контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням сил логістики ЗСУ на понад 10 млрд грн. За цими договорами мали поставити понад 360 тис. комплектів мін різних типів.

«Результат інший: ані повноцінних мін, ані державних грошей. Слідством встановлено: Перше – небезпечний брак. Значна частина поставлених мін непридатна до використання: у них занижений вміст вибухової речовини, вони не відповідають технічним умовам і часто взагалі не спрацьовують. Друге – зниклі аванси. Велику частину продукції просто не поставили зовсім, хоча держава перерахувала авансові платежі. Ці кошти використали для придбання стороннього обладнання, яке згодом переоформлювали на інші компанії», – наголосив Кравченко.

На цей момент встановлена сума збитків становить 2 млрд 994 млн грн, з них:

571,3 млн грн вартість бракованих мін;

2,423 млрд грн привласнена передоплата.

Про підозру вже повідомлено 10 особам – це керівництво компанії-постачальника, бухгалтери та посадовці військових представництв. Чотирьох підозрюваних затримано.

Генпрокурор зазначив, що наразі тривають додаткові експертизи. «Наше завдання встановити остаточну суму збитків, усіх причетних, повернути гроші державі і забезпечити справедливе покарання винних», – додав він.

Раніше, восени 2024 року ЗСУ отримали неякісну партію мін калібру 120 мм, вироблених на підприємстві Укроборонпрому. За цим фактом ДБР відкрило кримінальне провадження.