На Прикарпатті батько й син побили працівника ТЦК

Інцидент стався під час виконання службових обов'язків, коли працівники РТЦК прибули до урочища Береги з метою вручення повісток

На Прикарпатті батько й син побили працівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Суд призначив обом покарання у вигляді позбавлення покарання, однак звільнив з випробувальним терміном 2 роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Інцидент стався 3 вересня 2024 року в селі Стара Гута. Працівники РТЦК Івано-Франківського РТЦК та СП (колишній військкомат) прибули на місце для вручення повісток і підійшли до чоловіків для перевірки документів. У цей момент батько й син почали перешкоджати діям військових.

Зокрема, батько бризнув в обличчя військовослужбовця газовим балончиком та спричинив йому хімічний опік обох очей. В свою чергу син кинув в бік військового болгарку, в результаті військовослужбовець отримав садна на шиї.

Обидва обвинувачені під час судового розгляду визнали свою провину, розкаялись і відшкодували завдану шкоду. Потерпілий підтвердив їхні дії, пробачив їх і просив не позбавляти волі.

Батькові та сину призначили покарання у вигляді 3 років позбавлення волі кожному, але звільнили від відбування строку з випробувальним терміном 2 роки. Їм також заборонено виїжджати за межі України без дозволу органу пробації, зобов’язано з’являтись на реєстрацію та повідомляти про зміну місця проживання.

Суд також ухвалив конфіскувати кутову шліфувальну машинку, а мобільний телефон повернути власнику.

Нагадаємо, 5 серпня, чоловік з гранатою та пістолетом намагався взяти у заручники працівників ТЦК під час перевірки документів у Черкасах. Відразу на місці події з чоловіком працювали правоохоронці.

Раніше в Миколаївській області на військовослужбовців ТЦК напали цивільні, озброєні битами й металевими трубами. Тоді повідомлялось про наявність потерпілих після інциденту.