В Одесі дебошири побили патрульних. Один з постраждалих затримував сталініста Дорошенка

Нападники виявилися фанатами львівських «Карпат»

В Одесі за фактом протиправних дій відносно поліцейських затримані четверо правопорушників. Про це інформує патрульна поліція Одеської області. За її даними, вчора, близько 22-години, під час патрулювання, на території залізничного вокзалу увагу патрульних привернула компанія молодиків, які порушували громадський порядок. На вимоги інспекторів



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Нападники виявилися фанатами львівських «Карпат»

В Одесі за фактом протиправних дій відносно поліцейських затримані четверо правопорушників. Про це інформує патрульна поліція Одеської області.

За її даними, вчора, близько 22-години, під час патрулювання, на території залізничного вокзалу увагу патрульних привернула компанія молодиків, які порушували громадський порядок.

На вимоги інспекторів припинити незаконні дії порушники не реагували, вели себе агресивно та намагалися провокувати конфлікт. Невдовзі чоловіки почали погрожувати правоохоронцям та, користуючись чисельною перевагою, вчинили бійку з поліцейськими. У сутичці з правопорушниками двоє патрульних отримали тілесні ушкодження.

На місце події негайно прибули додаткові патрульні екіпажі, які вгамували розлючених дебоширів, затримали їх та доставили до відділку поліції для правової кваліфікації їх дій. У зв'язку із отриманими травмами поліцейські звернулися до медичного закладу, де зараз перебувають під наглядом лікарів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за правовою кваліфікацією злочину, відповідальність за який передбачено частиною 2 статті 345 ККУ (насилля по відношенню до співробітника правоохоронного органу). Наразі слідчі дії тривають.

Як пише видання «Думська», один з постраждалих - лейтенант поліції Роман Даниленко, командир екіпажу, який знешкоджував «стрілка з Новосельського» Валентина Дорошенка. Нападники виявилися фанатами львівських «Карпат».