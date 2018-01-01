В Одесі викрили злочинців, які тримали у полоні 80 людей

Організатори незаконного утримання людей виявилися представниками одного з релігійних напрямків

В Одесі викрили факт незаконного утримування 80 осіб у приватному будинку, нібито з метою лікування від наркозалежності. Для «полонених» біли встановлені жорсткі правила дисципліни з порушенням Конституційних прав людини та громадянина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області. Під час обшуків у одному з житлових



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Фото: прес-служба Нацполіції Люди, які потрапили до полону незаконного "лікування від наркозалежності", м. Одеса

Організатори незаконного утримання людей виявилися представниками одного з релігійних напрямків

В Одесі викрили факт незаконного утримування 80 осіб у приватному будинку, нібито з метою лікування від наркозалежності. Для «полонених» біли встановлені жорсткі правила дисципліни з порушенням Конституційних прав людини та громадянина. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Під час обшуків у одному з житлових будинків Одеси, де функціонував так званий реабілітаційний центр для наркозалежних до поліцейських звернувся чоловік, який знаходився там нібито на лікуванні, та розповів, що його та інших пацієнтів утримують незаконно та «лікують» від наркоманії у примусовому порядку.

Працівники відділу протидії наркозлочинності негайно розпочали перевірку даної інформації. У результаті було встановлено, що, крім заявника, в реабілітаційному центрі проживали ще 13 чоловіків. Не дивлячись на те, що, згідно з законодавством України, лікування наркозалежної особи можливе лише за її згодою або за рішенням суду, жоден із жителів будинку не мав для цього відповідного судового рішення. І лікуванням це назвати було не можна.

У ході подальшої перевірки поліцейські виявили ще три будинки, в яких проживали 66 чоловіків віком від 18 до 40 років. Усі вони з наркотичною чи алкогольною залежністю або раніше судимі. Серед постраждалих – як одесити, так і жителі інших регіонів України.

Поліцейські з’ясували, що чоловіки утримувалися в жорстких умовах: вийти за територію домоволодіння вони не могли, адже будинок обладнаний системою охорони, а на всіх вікнах встановлені грати. Гуляли вони тільки усередині приміщення та лише колоною й під наглядом адміністратора. При цьому утриманців примушували багато працювати, а у разі щонайменшої спроби непокори, жорстоко їх били та не годували.

Крім цього, встановлено, що організатори реабілітаційного центру є представниками одного з релігійних напрямків. Усім пацієнтам вони нав’язували свою віру та змушували молитися за їхніми правилами.

На теперішній час у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України затримано організатора незаконної діяльності - 31-річного жителя м. Харкова, а також його подільника - 34-річного киянина, який виконував роль адміністратора.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України.

Зараз проводиться робота зі встановлення всього кола осіб, причетних до вказаної незаконної діяльності. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у Харкові знайшли викрадених людей, яких силою лікували «від наркозалежності».