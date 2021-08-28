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    В Україні заарештовано творця мегапопулярного піратського онлайн-кінотеатру

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    Правоохоронці вилучили у фігуранта обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури - В Україні заарештовано творця мегапопулярного піратського онлайн-кінотеатру
    Правоохоронці вилучили у фігуранта обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури
    Фото: cyberpolice.gov.ua

    Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет

    Правопорушення у сфері інтелектуальної власності викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції. Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

    36-річний мешканець Львова створив застосунок онлайн-кінотеатру та надалі адміністрував його. Чоловік надавав доступ до перегляду кінотворів попри відсутність дозволів правовласників, представниками яких є Українська антипіратська асоціація.

    Аудиторія преміумкористувачів застосунку становила понад мільйон осіб. Підписка на преміумакаунт складала 80 гривень. Також чоловік щомісячно отримував близько 100 тисяч гривень від реклами, яка розміщувалася на його онлайн-ресурсі.

    Правоохоронці встановили, що додаток є одним з найбільших піратських онлайн-кінотеатрів російськомовного сегмента мережі Інтернет. За попередніми даними, прибуток зловмисника складав понад 15 мільйонів гривень.

    За місцем мешкання фігуранта правоохоронці провели санкціоновані обшуки. При їх проведенні вилучено обладнання, яке використовувалося для організації технічної інфраструктури.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення чоловіку про підозру. Слідчі дії тривають.

    Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора України.

    Тим часом, як ідеться у повідомленні сайту cnews.ru, українські правоохоронці викрили власника онлайн-кінотеатру HD VideoBox. Сервіс наразі не працює.

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    Теги: Офіс Генерального прокурора інтернет чоловік
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    В Україні заарештовано творця мегапопулярного піратського онлайн-кінотеатру