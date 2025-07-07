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Справу про незаконне збагачення голови Антимонопольного комітету передано до суду

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Справу про незаконне збагачення голови Антимонопольного комітету передано до суду
Нещодавно Павло Кириленко отримав підозру у недекларуванні майна
фото з відкритих джерел

Правоохоронці стверджують, що Кириленко незаконно набув 21 об’єкт нерухомості, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини

Справу керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого обвинувачують у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні, скеровано до суду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро.

За словами правоохоронців, у 2020–2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. Мова про сім квартир у Києві та Ужгороді, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки, 2 гаражних бокси, 6 паркомісць, 3 нежитлових приміщення та автомобіль ВМW Х3.

Таким чином різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 72,1 млн грн. Крім того, НАБУ стверджує, що протягом 2020-2023 років Кириленко вносив недостовірні відомості до декларації про доходи.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили нову підозру керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку та його дружині. Кириленко отримав підозру через недекларування майна, а його дружина – у пособництві в незаконному збагаченні. Зазначається, що посадовець не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили Кириленку підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. За даними слідства, у 2020-2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне Бюро розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» та «декларування недостовірної інформації». Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку у вигляді застави понад 30 млн грн.

До слова, Павло Кириленко – підполковник юстиції. З липня 2008 року працював в прокуратурі. У вересні 2017 року був призначений військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону. У червні 2019 року уряд підтримав призначення Кириленка на посаду голови Донецької ОДА. У вересні 2023 року Кириленко став головою Антимонопольного комітету України.

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Теги: корупція в Україні Павло Кириленко Антимонопольний комітет НАБУ

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