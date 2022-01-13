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    Ексміністр Степанов несподівано визнав вакцинацію в Україні «ідіотською»

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    Ексміністр різко розкритикувув стратегію, обрану чинною владою щодо вакцинації - Ексміністр Степанов несподівано визнав вакцинацію в Україні «ідіотською»
    Ексміністр різко розкритикувув стратегію, обрану чинною владою щодо вакцинації
    фото з відкритих джерел

    Колишній очільник МОЗ рішуче розкритикував дії чинної влади щодо протистояння пандемії

    Ексочільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов вважає кампанію з вакцинації, що триває в Україні, «ідіотською». Про це ексміністр повідомив у коментарі «Главкому», йдеться в матеріалі «Карантин поза законом? «Слуга народу» терміново рятує уряд».

    На думку експосадовця, цілком неприйнятним є рішення влади вакцинувати тих, кого найлегше примусити. Найбільше обурення у нього викликає повідомлення, що з 31 січня обов’язковій вакцинації підлягають медики. Адже, на думку ексміністра, лікарі не хочуть вакцинуватися не тому, що не довіряють вакцинам, а тому, що переважна більшість медичного персоналу перехворіла на коронавірус, багато хто кілька разів.

    «У Франції та США, навпаки, через поширення штаму «Омікрон» дозволено працювати медичним працівникам, у яких позитивний тест, але хвороба має ознаки легкого перебігу. І вони лікують хворих із Covid-19, бо катастрофічно не вистачає медичного персоналу. Тому й не дивно, що в Україні через неправильний підхід влади до питання обов’язкової вакцинації від коронавірусної хвороби, суди виносять рішення на користь невакцинованих громадян, яких позбавили роботи. Влада й надалі програватиме такі справи», – наголосив Степанов.

    Ексурядовець переконаний: важливіше не те, скільки людей щепилось, а хто саме щепився. Адже у Великобританії вакциновано 95% людей старше від 60 років, які належать до груп ризику, в Україні ж таких людей лише близько 30%.

    «Словом, в Україні спостерігаємо за ідіотською вакцинацією: з одного боку, вони роблять статистику, з іншого – величезними партіями утилізують протерміновані вакцини від Covid-19, які дуже важко нам дісталися», – переконаний Степанов.

    Раніше Максим Степанов «наїхав» на Ляшка і пояснив причини стрибка захворюваності на Covid-19 в Україні.

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    Теги: Максим Степанов хвороби карантин вакцинація коронавірус
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    Ексміністр Степанов несподівано визнав вакцинацію в Україні «ідіотською»