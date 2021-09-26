Степанов розповів, хто винен у тому, що більшість українців проти щеплень

«Потрібно більш широко залучати лікарів до інформаційної кампанії», – вважає колишній міністр

Для того, що більше українців вакцинувалися, необхідно проводити більш потужну інформаційну кампанію. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексміністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Також Степанов вважає, що для різних вікових та соціальних категорій громадян у цьому питанні слід шукати різний підхід.

«Слід було розуміти, що різні категорії населення по-різному потрібно заохочувати. Бо для тих, кому 60 і 70 років стимул виїзду за кордон – слабкий, як і обмеження на відвідини ресторану», – пояснив експосадовець.

Експосадовець нагадав, що задля популяризації вакцинації і він, перебуваючи на посаді міністра, і президент Зеленський, вакцинувалися публічно, у присутності ЗМІ.

Однак, на думку Степанова, комунікаційна кампанія має проходити не місяць чи два, а весь період проведення вакцинації.

«І має проходити на всіх рівнях – починаючи від прем’єр-міністра і міністра охорони здоров’я, закінчуючи роз’яснювальною роботою серед людей», – додав він.

Також, на думку ексміністра, потрібно більш широко залучати інформаційної кампанії медичних працівників.

«У нас усі вирішили: якщо ми маємо доступ до вакцин, то ми можемо спокійно не дотримуватися карантину». Це дуже добре, коли у нас по 150 тис. людей на добу роблять щеплення. Але дуже погано, що найвразливіша категорія – 60+ найменше вакцинується, а саме її потрібно захистити в першу чергу», – підсумував Максим Степанов.

Як повідомлялося раніше, понад половина українців не готові зробити щеплення від коронавірусу.

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