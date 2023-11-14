ВАКС дозволив конфіскацію нових активів Сальдо та його доньки
Суд стягнув активи, якими Сальдо володіє опосередковано, через доньку
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі за другим позовом Міністерства юстиції України про застосування санкцій щодо колаборанта Володимира Сальдо. Про це повідомляє пресслужба міністерства.
«10 листопада 2023 року ВАКС рішенням у справі 991/9596/23 задовольнив другу позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до Сальдо В.В. – колишнього члена проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», депутата Херсонської міської ради, що долучився до колабораціонізму з державою-агресором після окупації Херсона військами РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну – санкції стягнення активів в дохід держави», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рішенням суду в дохід держави стягнуто активи, що належать Сальдо особисто, а саме – грошові кошти у розмірі 74 282 грн, 319,88 дол. та 1 174 євро, що зберігаються на особистих рахунках підсанкційної особи.
«Крім того, вказаним рішенням було стягнуто активи, якими Сальдо володіє опосередковано, через доньку Сальдо Ірину Володимирівну, а саме корпоративні права у Публічному акціонерному товаристві Проєктно-будівельна фірма «Херсонбуд» у розмірі 8,5% від загальної кількості акцій підприємства», – додають в пресслужбі.
Нагадаємо, 8 листопада Одеський суд заочно виніс вирок колаборанту Сальдо.
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