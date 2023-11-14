Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ВАКС дозволив конфіскацію нових активів Сальдо та його доньки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ВАКС дозволив конфіскацію нових активів Сальдо та його доньки
8 листопада Одеський суд заочно виніс вирок колаборанту Володимиру Сальдо
фото з відкритих джерел

Суд стягнув активи, якими Сальдо володіє опосередковано, через доньку

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення у справі за другим позовом Міністерства юстиції України про застосування санкцій щодо колаборанта Володимира Сальдо. Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

«10 листопада 2023 року ВАКС рішенням у справі 991/9596/23 задовольнив другу позовну заяву Міністерства юстиції України про застосування до Сальдо В.В. – колишнього члена проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», депутата Херсонської міської ради, що долучився до колабораціонізму з державою-агресором після окупації Херсона військами РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну – санкції стягнення активів в дохід держави», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рішенням суду в дохід держави стягнуто активи, що належать Сальдо особисто, а саме – грошові кошти у розмірі 74 282 грн, 319,88 дол. та 1 174 євро, що зберігаються на особистих рахунках підсанкційної особи.

«Крім того, вказаним рішенням було стягнуто активи, якими Сальдо володіє опосередковано, через доньку Сальдо Ірину Володимирівну, а саме корпоративні права у Публічному акціонерному товаристві Проєктно-будівельна фірма «Херсонбуд» у розмірі 8,5% від загальної кількості акцій підприємства», – додають в пресслужбі.

Нагадаємо, 8 листопада Одеський суд заочно виніс вирок колаборанту Сальдо.

Теги: Володимир Сальдо суд Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одеський суд заочно виніс вирок колаборанту Сальдо
Одеський суд заочно виніс вирок колаборанту Сальдо
8 листопада, 16:32
Володимир Сальдо – колаборант, екснардеп України
Активи Сальдо та його родини перейшли під контроль України
25 серпня, 21:07
Сальдо видав суть всього «русского мира»
Гауляйтер Сальдо проговорився: «херсонці не хочуть»
22 серпня, 14:51

Кримінал

П'яна ДТП за участю Ступки: яке покарання вимагає прокуратура
П'яна ДТП за участю Ступки: яке покарання вимагає прокуратура
ВАКС дозволив конфіскацію нових активів Сальдо та його доньки
ВАКС дозволив конфіскацію нових активів Сальдо та його доньки
Загибель помічника Залужного: ДБР готує апеляцію щодо запобіжного заходу для офіцера
Загибель помічника Залужного: ДБР готує апеляцію щодо запобіжного заходу для офіцера
У Тернополі після лікування зубів померла дворічна дитина
У Тернополі після лікування зубів померла дворічна дитина
Коломойський хотів вирватися з ізолятора СБУ, щоб обстежитися у «своєму» медцентрі
Коломойський хотів вирватися з ізолятора СБУ, щоб обстежитися у «своєму» медцентрі
Дубінський дав згоду росіянам працювати проти України – матеріали слідства
Дубінський дав згоду росіянам працювати проти України – матеріали слідства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Фаріон зібралася писати заяву в СБУ через студента із Криму
16K
Ізраїльські банки висунули ультиматум для росіян
16K
Ізраїлю терміново потрібні представники однієї професії
13K
Звідки взялася «третя платіжка» за газ? Що повинен знати споживач
6467
Канал «Інтер» міняє керівництво
6366
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Порошенко повідомив про важливу резолюцію Європейської народної партії
Сьогодні, 18:58
Британська адвокатка: Приватбанк не надав доказів привласнення будь-яких коштів Боголюбовим
Сьогодні, 17:10
Понад пів сотні ворожих атак на Донбасі: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:13
Дощі та холодний вітер: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:10
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Рада готує законопроєкт щодо студентів призовного віку: стали відомі подробиці
Вчора, 08:58

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту