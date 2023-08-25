Активи Сальдо та його родини перейшли під контроль України

Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності активів Сальдо

Основні активи колаборанта Володимира Сальдо та його родини передали в управління Фонду державного майна України. Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки.

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У травні Вищий антикорупційний суд України стягнув майно й активи Сальдо, його колишньої дружини та доньки на користь держави. Тепер земельні ділянки, нерухомість та акції передали до Фонду держмайна. А саме:

три земельні ділянки;

готель на 3279,9 квадратних метрів у Херсоні;

апартаменти на 304,2 кв. м у Ялті;

два паркомісця в Ореанді (Ялта);

триповерхову будівлю в Херсоні на 2143,3 кв. м;

будинок на 236,7 кв. м у Херсоні;

три квартири в Ореанді (135,1 кв. м), Одесі (128,5 кв. м) та Херсоні (36,8 кв. м);

автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску;

99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний кар’єр в Житомирській області) – оформлено на колишню дружину Сальдо;

30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія) – записано на колишню дружину Сальдо;

55,56% ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів і СТО в Херсоні) – оформлено на доньку Сальдо;

40% ТОВ «Конка» (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку) – записано на доньку Сальдо.

Тепер Фонд держмайна має забезпечити проведення державної реєстрації прав власності цих активів, а згодом приватизацію або передачу в оренду. Кошти від продажу або їх оренди поповнять державний бюджет України.

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Нагадаємо, 17 травня Україна конфіскувала активи дочки колаборанта Сальдо.