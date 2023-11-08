Одеський суд заочно виніс вирок колаборанту Сальдо
Довічне ув’язнення колаборанту не призначили через його вік – Сальдо виповнилося 67 років
Сьогодні, 8 листопада, Малиновський районний суд Одеси визнав херсонського колаборанта Володимира Сальдо винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє пресслужба суду.
Судовий розгляд під головуванням судді Сергія Черевка здійснювався за процедурою In absentia (за відсутністю обвинувачуваного).
Сальдо визнали винним у скоєні кримінальних правопорушень за ч.2 ст.111, ч.5 ст.111-1, ч.1 ст.436-2 ККУ (держзрада в умовах воєнного стану, колабораційна діяльність, визнання правомірною та виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).
Його засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Також Сальдо заборонено протягом 15 років обіймати посади з виконанням адміністративних та розпорядчих функцій в органах влади.
Довічне ув’язнення колаборанту не призначили через його вік – Сальдо виповнилося 67 років. «Суд виходив з того, що Кримінальний кодекс містить пряму заборону щодо призначення покарання у вигляді довічного позбавлення волі для осіб, які досягли 60 років. Максимальне покарання, яке можливо для вказаної категорії осіб, який би злочин вони не вчинили, – це 15 років позбавлення волі», – пояснив заступник голови суду Олексій Старіков.
Раніше повідомлялсоя, що основні активи колаборанта Володимира Сальдо та його родини передали в управління Фонду державного майна України.
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