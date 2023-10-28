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На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Волині дівчину засудили за крадіжку сала, вирок здивував
Обвинувачена Анна Гацюк (зліва) у суді
фото: скріншот із відео

Обвинувачена просить відправити її справу на повторний розгляд

У місті Ковель, що на Волині, 27-річну дівчину засудили за крадіжку пакета з салом. Дівчина вже була на випробувальному терміні за крадіжку товарів із супермаркету. Їй призначили п'ять років за ґратами. Про це йдеться в сюжеті ТРК Аверс.

Подія відбулася на автостанції в Ковелі. У компанії, де була, зокрема обвинувачена, відбувалось застілля – святкували День закоханих. Згодом у чоловіка, який спав поруч на лавці, зник пакет із салом, а товариші по чарці вказали правоохоронцям саме на неї.

«Увечері дівчина чаркувала в компанії трьох знайомих на лавиці. Згодом кількість вжитого зморила її в сон одразу на місці. Тим часом на сусідній лавці дрімав п’яний чолов’яга. Мав при собі торбину з кількома кілограмами сала та спеціями. Коли прокинувся з хмільного сну, то виявив, що сало вкрали. Заявив до поліції. У результаті правоохоронці вийшли на компанію. Чоловіки запевнили: їхня знайома кілька разів кудись відходила, а згодом повернулася з грошима і пакетом сала, яке вони продали й купили собі ще пляшку алкоголю», – ідеться у сюжеті.

Захисниця дівчини оскаржувала рішення Ковельського міськрайонного суду в апеляції, наголошуючи, що свідчення людей, які самі неодноразово притягувалися до відповідальності й були в той вечір п’яні, не можуть бути допустимими. Ймовірно, вони свідчили, аби таким чином самим уникнути відповідальності.

«Якщо подивитися на об’єкт крадіжки, то це нелегкий пакет вагою приблизно 7,5-8 кілограмів. Дівчині невисокого зросту, яка на той момент перебувала в стані сильного алкогольного сп’яніння, було б досить непросто його нести. Тому цілком логічно, якщо цей пакет було викрадено цими ж свідками», – сказала адвокатка Олена Самулевич.

Сама ж дівчина заперечує будь-які дружні відносини з чоловіками. Просить суд допитати ще одного свідка та відправити її справу на повторний розгляд. Вона переконує: нічого не крала.

«Ми тоді випивали спиртні напої на автостанції, я була сильно випивша, заснула на лавочці. Поки я спала, не знаю, що вони там робили. А вони всі кажуть, що то я. Я цього не робила», – запевнила обвинувачена Анна Гацюк.

Раніше Гайсинський міський суд Вінницької області визнав військовослужбовця військової служби за контрактом винним у самовільному залишенні військової частини (ч. 4 ст. 407 КК України). Вироком суду його остаточно засуджено до 2 років тримання у дисциплінарному батальйоні

Теги: вирок суд Луцьк

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