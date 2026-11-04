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НАБУ викрило злочинну організацію за участю посадовців СБУ та прокуратури

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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НАБУ викрило злочинну організацію за участю посадовців СБУ та прокуратури
НАБУ та САП проводять масштабну операцію «Карфаген» за участю правоохоронців
Фото: скриншот з відео НАБУ

Правоохоронці, за даними слідства, прикривали шахрайські колцентри, торгівлю наркотиками та інші незаконні бізнеси

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, забезпечувала роботу шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів за хабарі високопосадовцям правоохоронних органів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на НАБУ.

За інформацією антикорупційних органів, організатором схеми був раніше неодноразово засуджений чоловік. До діяльності угруповання він залучив чинних високопосадовців Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції та представників кримінального середовища.

Слідство встановило, що учасники організації систематично надавали неправомірну вигоду правоохоронцям в обмін на можливість безперешкодно вести незаконну діяльність.

Під таким прикриттям працювали шахрайські колцентри, які ошукували громадян України та іноземців. Крім того, угруповання, за версією слідства, займалося продажем наркотичних засобів, незаконним виготовленням контрафактних цигарок та підробленням іноземної валюти.

Окремим напрямом діяльності були насильницькі злочини. У НАБУ повідомили, що учасники організації планували та здійснювали напади, викрадення людей і завдавали тілесних ушкоджень в інтересах угруповання.

Загалом до складу злочинної організації було залучено щонайменше 12 осіб.

Викриття відбулося в межах операції «Карфаген», яку спільно проводять НАБУ та САП. Антикорупційні органи оприлюднили відеоматеріали, присвячені розслідуванню діяльності угруповання.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про викриття схеми легалізації мільйонів гривень у межах операції «Карфаген». За даними слідства, організацію створив один із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора в середині 2025 року. Учасники угруповання отримували гроші від шахрайських колцентрів, а понад 10 млн грн розмістили на банківських рахунках близьких осіб під виглядом законних доходів.

Згодом Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід експосадовцю Офісу генпрокурора Івану Тимошенку, який фігурує у справі. Суд визначив заставу в розмірі 8 млн грн, хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила встановити її на рівні 100 млн грн.

Крім того, виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський зареєстрував кримінальне провадження щодо Сергія Кропиви, одного з головних фігурантів операції «Карфаген». Колишнього заступника начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генпрокурора підозрюють у можливій розтраті державного майна та внесенні неправдивих відомостей.

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Теги: прокуратура гроші слідство Антикорупційний суд

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