Верховна рада правосуддя поновила розгляд справи щодо судді Тандира, який збив нацгвардійця на посту

Розгляд справи було призупинено для отримання необхідної для висновку інформації

У середу, 14 лютого, Вища рада правосуддя (ВРП) поновила розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Олексія Тандира, якого звинувачують у скоєнні смертельної аварії на блокпосту. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«14 лютого 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила поновити розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що дисциплінарну справу щодо судді було відкрито 10 січня 2024 року, а 31 січня 2024 року друга Дисциплінарна палата ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи на період, необхідний для отримання відповідей на запити, документів для підтвердження наявності або відсутності обставин, які є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Зазначимо, що 31 січня Вища рада правосуддя зупинила розгляд справи щодо судді Тандира. За словами члена Вищої ради правосуддя Віталія Саліхова, він висунув пропозицію зупинити розгляд дисциплінарної скарги через те, що не встигає скласти висновок за справою. Зокрема, він запитував інформацію в прокуратури, але довго її не отримував. Окрім того, він заявив, що на початку лютого у відпустку. А закон передбачає, що на складення вироку є 30 днів. Оскільки скаргу відкрили 10 січня, то висновок треба передати на розгляд до 10 лютого.

Учора, 13 лютого, Святошинський районний суд Києва залишив обвинуваченого суддю під вартою до 12 квітня.