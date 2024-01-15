Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіян косить алкоголізм. МОЗ країни-агресорки знайшов пояснення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росіян косить алкоголізм. МОЗ країни-агресорки знайшов пояснення
Кількість пияків у Росії неухильно зростає
Фото: Global Look Press

Росіяни почали масово зловживати алкоголем через війну, а також низку економічних та політичних чинників 

У Росії після початку повномасштабної війни з Україною у 2022 році почала збільшуватися кількість людей з діагнозом «алкогольна залежність». Це випливає із даних Росстату, опублікованих у збірнику «Охорона здоров'я в Росії-2023», пишуть росЗМІ. 

Згідно з офіційною статистикою, з 2010 до 2021 року кількість вперше виявлених пацієнтів з алкогольною залежністю скоротилася майже вдвічі – зі 100 тис. до 53 тис. осіб. Але вже 2022-го, коли російська армія вторглася в Україну, було виявлено 54,2 тис. таких пацієнтів. З них з алкогольним психозом (супроводжується галюцинаціями, порушеннями сну та іншими симптомами – «Главком») – 12,9 тис. осіб.

У МОЗ пояснили збільшення кількості хворих на алкоголізм наслідками пандемії коронавірусу, коли «було порушено тренд до зниження споживання алкоголю та безпосередньо пов'язаної з алкоголем смертності». Причиною став «стрес від пандемії», а також те, що «інфляція випереджає підвищення акцизів на алкоголь», наголосили у відомстві.

«На ситуацію також вплинули «соціально-економічні потрясіння, посилення геополітичних протистоянь та санкційного тиску», каже лікар-психіатр, нарколог, керівник наркологічної та психіатричної клініки Руслан Ісаєв. Однієї статистики Росстату недостатньо, щоб робити висновок щодо ситуації з алкогольною залежністю в країні, вважає завкафедрою психіатрії та медичної психології Казанського державного медуніверситету Володимир Менделевич.

«Ми маємо статистику лише з наркологічних диспансерів, а це питання, чи звернулася людина за допомогою чи ні. В останні роки зростає кількість людей, які звертаються анонімно до недержавних установ та не потрапляють у статистику», – пояснив Менделевич.

За його словами, державна статистика враховує як людей із залежністю, так і з так званим згубним вживанням. «Людину спіймали п'яним за кермом, відправили на експертизу, виявили алкоголь і поставили на облік – а залежності немає», – зазначив Менделевич. Набагато важливіше відстежувати дані щодо кількості алкогольних психозів, які виявляються у людей, які дійшли до тяжкої стадії залежності, каже експерт, додаючи, що останніми роками кількість таких психозів «різко збільшується».

До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти отруїлися алкоголем

Читайте також: Білорусь тестує вакцину від запоїв
Теги: інфляція армія алкоголь статистика охорона стрес росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Однією реформою грошово-кредитного ринку ми не обійдемось
П'ять головних економічних викликів на 2024 рік
31 грудня, 2023, 09:15
Українська армія довела свою міць
Відставити паніку! Нас влаштує тільки Перемога!
28 грудня, 2023, 14:02
На архівному фото офіцери у Міжнародному аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку зустрічають останки капітана морської піхоти у відставці Грейді Курпасі, який загинув в Україні
У боях за Україну загинули два ветерани морської піхоти США – ЗМІ
24 грудня, 2023, 04:20
У соцмережах росіяни опублікували фейкові результати опитування
Росіяни поширюють фейк про екстрадицію українських біженців із Німеччини
28 грудня, 2023, 03:50
Буданов переконаний, що нинішніх західних санкцій недостатньо для придушення економіки РФ
Розвідка пояснила, як довго ще протримається економіка Росії
12 сiчня, 12:54
Кількість прихожан у церквах Росії зменшується
Все менше росіян відвідує церкву: статистика російського МВС
8 сiчня, 10:40
Новий проєкт Мінцифри спрямований на пошук операторів дронів
Федоров пояснив, як працюватиме цифровий рекрутинг до ЗСУ
7 сiчня, 14:18
У великої кількості словаків Росія все ще асоціюється з Радянським Союзом, який визволив їхню батьківщину від німецького панування у часи Другої світової
Український посол пояснив, чому багато словаків вірять у «добру Росію»
Вчора, 08:00
Через удар по житловому будинку рік тому загинуло 46 людей
Поцілили ракетою «убивцею авіаносців»: у Дніпрі вшанували жертв удару по багатоповерхівці
Вчора, 14:17

Соціум

РФ щомісяця виробляє до 250 ракет, а у росіян є мотивація воювати – ГУР
РФ щомісяця виробляє до 250 ракет, а у росіян є мотивація воювати – ГУР
Росіян косить алкоголізм. МОЗ країни-агресорки знайшов пояснення
Росіян косить алкоголізм. МОЗ країни-агресорки знайшов пояснення
Центр нацспротиву повідомив, як росіяни намагаються приховати втрати на війні
Центр нацспротиву повідомив, як росіяни намагаються приховати втрати на війні
Міноборони РФ заявило про збиття трьох українських ракет «Точка-У»
Міноборони РФ заявило про збиття трьох українських ракет «Точка-У»
У Фінляндії російськомовні мітингували за закриття кордону з РФ
У Фінляндії російськомовні мітингували за закриття кордону з РФ
В Ісландії після виверження вулкана лава досягла міста, почалися пожежі
В Ісландії після виверження вулкана лава досягла міста, почалися пожежі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Мобілізація людей із інвалідністю: нардепка внесла ясність
13K
Британська розвідка вказала, яку проблему мають цивільні росіяни через війну в Україні
13K
Як в Україні з‘явився заснований Сталіним Московський патріархат
11K
МЗС Швейцарії зробило заяву про переговори України та Росії
8224
Спецдозволи для виїзду. Нардеп обурився, що Банкова тримає кордон на «ручному контролі»
7345
Далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації

Новини

Окупанти нарощують кількість атак: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:14
Вибухи в Курській області, Трамп лідирує в рейтингу напередодні праймеріз: головне за ніч
Сьогодні, 06:58
Хмарно, сніг у низці областей: прогноз погоди на 15 січня
Сьогодні, 04:55
15 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блекаут у Ростові, проєкт фінансування роботи уряду США: головне за ніч
Вчора, 06:25
Ожеледиця та опади: прогноз погоди на 14 січня
Вчора, 04:10

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua