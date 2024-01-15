Росіян косить алкоголізм. МОЗ країни-агресорки знайшов пояснення

Росіяни почали масово зловживати алкоголем через війну, а також низку економічних та політичних чинників

У Росії після початку повномасштабної війни з Україною у 2022 році почала збільшуватися кількість людей з діагнозом «алкогольна залежність». Це випливає із даних Росстату, опублікованих у збірнику «Охорона здоров'я в Росії-2023», пишуть росЗМІ.

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Згідно з офіційною статистикою, з 2010 до 2021 року кількість вперше виявлених пацієнтів з алкогольною залежністю скоротилася майже вдвічі – зі 100 тис. до 53 тис. осіб. Але вже 2022-го, коли російська армія вторглася в Україну, було виявлено 54,2 тис. таких пацієнтів. З них з алкогольним психозом (супроводжується галюцинаціями, порушеннями сну та іншими симптомами – «Главком») – 12,9 тис. осіб.

У МОЗ пояснили збільшення кількості хворих на алкоголізм наслідками пандемії коронавірусу, коли «було порушено тренд до зниження споживання алкоголю та безпосередньо пов'язаної з алкоголем смертності». Причиною став «стрес від пандемії», а також те, що «інфляція випереджає підвищення акцизів на алкоголь», наголосили у відомстві.

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«На ситуацію також вплинули «соціально-економічні потрясіння, посилення геополітичних протистоянь та санкційного тиску», каже лікар-психіатр, нарколог, керівник наркологічної та психіатричної клініки Руслан Ісаєв. Однієї статистики Росстату недостатньо, щоб робити висновок щодо ситуації з алкогольною залежністю в країні, вважає завкафедрою психіатрії та медичної психології Казанського державного медуніверситету Володимир Менделевич.

«Ми маємо статистику лише з наркологічних диспансерів, а це питання, чи звернулася людина за допомогою чи ні. В останні роки зростає кількість людей, які звертаються анонімно до недержавних установ та не потрапляють у статистику», – пояснив Менделевич.

За його словами, державна статистика враховує як людей із залежністю, так і з так званим згубним вживанням. «Людину спіймали п'яним за кермом, відправили на експертизу, виявили алкоголь і поставили на облік – а залежності немає», – зазначив Менделевич. Набагато важливіше відстежувати дані щодо кількості алкогольних психозів, які виявляються у людей, які дійшли до тяжкої стадії залежності, каже експерт, додаючи, що останніми роками кількість таких психозів «різко збільшується».

До слова, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти отруїлися алкоголем.