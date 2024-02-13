Пішла з життя журналістка і волонтерка Леся Джадан

Очільниця Ічні уточнила звістку про смерть чернігівської медійниці: «Тяжка хвороба виявилася сильнішою… на жаль… не даючи Лесі шансів…»

Раптово померла українська журналістка, директорка чернігівського видання «Деснянка» та волонтерка Леся Джадан. Без мами залишилося троє дітей, без коханої дружини – чоловік Андрій. Про це повідомляє Національна спілка журналістів.

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Леся Джадан з сімʼєю фото з відкритих джерел

12 лютого 2024 раптово обірвалося життя Лесі Джадан. Очільниця Ічні Олена Бутурлім уточнила: «Тяжка хвороба виявилася сильнішою… на жаль… не даючи Лесі шансів…». Місцеві видання повідомляють, що причиною смерті 48-річної жінки стала онкологія.

Журналістка з тридцятирічним досвідом, волонтерка, мама трьох малолітніх дітей Леся Джадан фото з відкритих джерел

«24 лютого 2022 року застало Лесю в Києві, – розповіла перша секретар НСЖУ Ліна Кущ. – Тільки на короткий термін вона з трьома маленькими дітьми виїжджала зі столиці на захід України, а повернувшись до Києва, розгорнула велику волонтерську діяльність. У неї не було досвіду формування команди, досвіду написання грантових заявок, щоб вийти на рівень проєктів з міжнародною участю, щоб залучити міжнародні кошти на допомогу українцям. Досвіду набувала протягом усіх місяців непростої, іноді виснажливої праці, коли доводилося боротися не тільки з власним вигорянням, а й з вигорянням команди. Водночас вчилася, як впоратися з хвилею негативу, з яким нерідко зустрічаються всі волонтери і всі, хто допомагає людям».

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фото з відкритих джерел

Леся Джадан розповіла, що від початку війни для неї волонтерська діяльність – у режимі 24/7. «Якщо займатися волонтерською діяльністю, то на ній треба фокусуватися», – наголошувала жінка.

«У майбутнє я дивлюся з оптимізмом, – сказала якось Леся Джадан у коментарі інформаційній службі НСЖУ про рідну газету «Деснянка», яку сподівалася відродити не лише в електронному, а й у паперовому форматі. – Я пів життя віддала журналістиці, створювала газету, плекала кожний номер, як дитину… Будучи оптимісткою, я завжди вірю в диво».

Раніше повідомлялося, що помер український спортивний журналіст Артем Франков. У нього трапився другий інсульт. Чоловік потрапив до реанімації, проте лікарям не вдалося врятувати його життя. Журналісту було 53 роки.

Нагадаємо, помер творець «Дзеркала тижня» Володимир Мостовий.

Крім того, на фронті загинув журналіст Тарас Давидюк. Йому було 37 років.