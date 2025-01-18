Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру

Народному депутату України вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного та інших причетних осіб

Народному депутату України ІХ скликання повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, народний депутат, член Комітету з питань транспорту та інфраструктури, у 2022–2023 роках направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам як «водіям» для його супроводу. Утім, частина цих осіб виїжджала й поверталася самостійно, а троє взагалі не повернулися до України.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного та інших причетних осіб.

Також народному депутату України вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який буде подано для розгляду слідчим суддею.

Офіс генпрокурора не називає прізвища підозрюваного нардепа, однак, за даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, ідеться про представника партії «Батьківщина» Костянтина Бондарєва.

За даними Державного бюро розслідувань, задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі.

При цьому, іноді для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до 5 водіїв. Троє з таких «драйверів» взагалі не повернулись до України.

Нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Нагадаємо, антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.

Раніше повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).