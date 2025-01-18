Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру
Народному депутату України вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
фото: Офіс генерального прокурора/Telegram

Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного та інших причетних осіб

Народному депутату України ІХ скликання повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон та у підробці документів. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, народний депутат, член Комітету з питань транспорту та інфраструктури, у 2022–2023 роках направляв до Держприкордонслужби листи з проханням дозволити виїзд за кордон 23 громадянам як «водіям» для його супроводу. Утім, частина цих осіб виїжджала й поверталася самостійно, а троє взагалі не повернулися до України.

Наразі тривають обшуки за місцем проживання підозрюваного та інших причетних осіб.

Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру фото 1

Також народному депутату України вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який буде подано для розгляду слідчим суддею.

Офіс генпрокурора не називає прізвища підозрюваного нардепа, однак, за даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, ідеться про представника партії «Батьківщина» Костянтина Бондарєва.

Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру фото 2

За даними Державного бюро розслідувань, задокументовано 23 випадки, коли на підставі листів народного депутата 18 чоловіків призовного віку перетнули державний кордон без нього, адже він на час їх перетину або вже перебував за кордоном або не виїжджав з країни взагалі.

Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру фото 3

При цьому, іноді для закордонних поїздок йому було потрібно одночасно до 5 водіїв. Троє з таких «драйверів» взагалі не повернулись до України.

Нардепу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Нагадаємо,  антикорупційні органи повідомили про підозру колишньому держсекратарю МВС Олексію Тахтаю (на фото поряд з Аваковим). Його підозрюють у заволодінні мільйонними коштами та одержанні хабаря.  

Раніше повідомлялося, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора народному депутату України VII-IX скликань Вадиму Новинському повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 КК України).  

Читайте також:

Теги: Батьківщина депутат партії прокурор кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протестні акції у Грузії тривають
У Грузії люди шикуються у живий ланцюг: що він символізує
28 грудня, 2024, 15:37
Наслідки влучання ворожого «Шахеда» у столиці
«Шахед» майже влучив в Офіс президента: Безугла розповіла деталі про ранкову атаку
1 сiчня, 18:06
Нині Трюдо має найнижчий, починаючи з 2015 року, рейтинг підтримки
Хто замінить Трюдо? Названі головні претенденти на лідерство у Ліберальній партії Канади
8 сiчня, 11:51
Документів на транспортування лемурів за кордон у громадянина Польщі не була
Громадянин Польщі намагався вивезти з України лемурів (фото)
5 сiчня, 14:54
Під час обшуків у Тетяни Крупи правоохоронці знайшли лише готівкою майже $6 млн
Де лежить готівка, знайдена у квартирі Крупи? АРМА б'є на сполох
9 сiчня, 09:39
Медалі громадянка планувала продати у Польщі
Українки намагались вивезти через кордон старовинну ікону та медалі
14 сiчня, 07:59
Учасники демонстрації вимагали скасування постанови Конституційного суду про анулювання результатів президентських виборів
У Румунії відбулися нові протести через скасування виборів президента
13 сiчня, 04:48
Грицак вважає, що під час можливих перемовин Путін ставитиме такі умови, які будуть неприйнятними для України
Переговори з Путіним: Історик радить Україні окреслити свої червоні лінії, а не чекати їх з Москви
16 сiчня, 08:21
«Активіст» організував «курси-інтенсиви» із журналістики та правозахисту, обіцяючи учасникам посвідчення журналіста від недіючого медіа
Справу львівського псевдоактивіста Стахіва скеровано до суду
16 сiчня, 18:58

Кримінал

Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію
Викрито співробітників «Укрзалізниці» та столичного метрополітену, які з 2014 року працювали на Росію
Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру
Нардеп відправив 23 чоловіків за кордон як водіїв – йому повідомлено про підозру
На Буковині правоохоронець за €20 тис. переправляв ухилянтів до Румунії
На Буковині правоохоронець за €20 тис. переправляв ухилянтів до Румунії
Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ
Обшуки в ексведучого телеканалу Медведчука: деталі від СБУ
Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині
Син нардепа отримав підозру в розкраданні бюджетних коштів на Львівщині
Затримано директора департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» на армію РФ
Затримано директора департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» на армію РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 січня 2025
38K
Трамп переніс інавгурацію в Капітолій через погоду
16K
Залужний привітав з днем народження академіка та Героя України
13K
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
9001
Втрати ворога станом на 18 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака дронів на Тульську та Калузьку області, нове посольство у Києві: головне за ніч
Сьогодні, 06:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 січня
Сьогодні, 06:00
В Україні дешевшає популярний овоч через низьку якість
Сьогодні, 05:39
Дрони вчергове атакували Тульську область
Сьогодні, 04:17
На Прикарпатті син під час конфлікту задушив власну матір
Сьогодні, 04:06
У «Резерв+» та «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
Сьогодні, 01:23

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua