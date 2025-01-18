У Києві розгорнуто штаб ліквідації наслідків ракетного удару

19 січня, о 12:00 відбудеться зустріч з мешканцями постраждалих будинків

Внаслідок балістичного удару по столиці 18 січня поблизу станції метро «Лук’янівська» розгорнули пункти допомоги. Про це повідомив перший заступник голови у Шевченківській районній державній адміністрації Олександр Поповцев.

Штаб організували за адресою: вулиця Білоруська, 1.

Як повідомили у Шевченківській РДА, першочергова роздача плівки для закриття вікон відбудеться за адресами:

Іллєнка, 5;

Білоруська, 1.

Також буде можливість отримати необхідні матеріали для тимчасової ізоляції пошкоджених квартир.

Зокрема у приміщенні КП «Керуюча компанія» за адресою Білоруська, 1 працює управління соціального захисту населення, де можна подати заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги за програмою «Турбота».

На цій же локації працюють благодійні фонди, які надають додаткову допомогу постраждалим.

Також завтра, 19 січня, о 12:00 відбудеться зустріч з мешканцями постраждалих будинків. Місце проведення: Іллєнка, 5

«Тема зустрічі: відновлення вікон у квартирах, які постраждали внаслідок ракетного удару по Києву, а також надання необхідної допомоги. Запрошуємо мешканців району для обговорення подальших дій», – написав Поповцев.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ракетного обстрілу низка тролейбусів змінила схему руху. Також одатково для зручності пасажирів тимчасово організовано рух автобусів №18ТР, які курсуватимуть за сполученням: Майдан Незалежності – вул. Січових стрільців (Глибочицька). На місці працюють аварійні служби, які ліквідовують наслідки пошкодження. Рух планують відновити після завершення ремонтних робіт.

Нагадаємо, у столиці під ранок прогриміла серія гучних вибухів. РФ вдарила на світанку по Україні «Іскандерами».

Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська». Пошкоджені скляні елементи входу на станцію. Її закрито на вхід і вихід. Поїзди прямували без зупинки на станції.

У Шевченківському районі виникла пожежа. Там повибивало вікна і є задимлення в підʼїзді житлового будинку. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків. Внаслідок атаки на Київ загинули троє людей.

😱Ранок 18 січня 2025 року в Києві 😥 pic.twitter.com/gRpW3F748P — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 18, 2025

До слова, станція метро «Лук’янівська» вже відновила роботу після ранкової ракетної атаки.