Плата за розміщення зовнішньої реклами: скільки отримав бюджет Києва у 2024 році

Бюджет Києва отримав 1,5 млн грн від штрафів за адміністративні порушення у сфері реклами

За підсумками 2024 року до бюджету Києва надійшло майже 117 млн грн від плати за користування місцями розміщення зовнішньої реклами та реклами на транспорті. Ще понад 1,5 мільйона гривень додатково отримано від штрафів за адміністративні порушення у сфері реклами. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський заявив, що у столиці посилився контроль за дотриманням правил розміщення рекламних конструкцій. Фахівці управління з питань реклами КМДА збільшили кількість направлених вимог до власників конструкцій, відповідно зросла кількість випадків самостійного усунення порушень. Якщо власника конструкції не вдається ідентифікувати, об’єкт вноситься до наказу на демонтаж як невідомий.

Згідно з повідомленням, у 2024 році суди відкрили близько 250 проваджень у справах щодо порушень, пов’язаних із розміщенням реклами. За результатами судово-претензійної роботи до міського бюджету додатково надійшло понад 2,3 мільйона гривень, причому 96% судових рішень було ухвалено на користь управління з питань реклами КМДА.

Нагадаємо, у 2024 році у столиці демонтували 26 тисяч незаконних рекламних конструкцій. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомив, що протягом 2024 року в Києві проводилася активна робота з упорядкування зовнішньої реклами та вивісок й усунення порушень щодо їх розміщення.

Дарницький район став лідером за кількістю демонтованих конструкцій – 4 640 одиниць. Це пояснюється тим, що саме в цьому районі фіксували найбільшу кількість незаконно встановлених рекламних об’єктів і вивісок. Другим за кількістю демонтажів став Шевченківський район – 3 667 конструкцій.

Також у жовтні працівники КП «Київреклама» демонтували понад 2 500 вивісок і рекламних конструкцій, установлених із порушеннями законодавства. Про це повідомляє Управління з питань реклами КМДА. Демонтажні заходи охопили всі райони міста, зокрема проспект Миколи Бажана, Харківське шосе, вулиці Єлизавети Чавдар, Старовокзальну, Миколи Лаврухіна та Академіка Шалімова. Найбільша кількість демонтованих об’єктів – у Дарницькому районі.