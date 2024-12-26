Київ накриє туман: Укргідрометцентр попередив про небезпеку

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту

У столиці оголошено перший рівень небезпечності

Завтра вранці та в першій половині дня в Києві очікується туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі невеликий дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь, натомість вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 м/с. У Києві протягом доби близько 0°.

Так, оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Як зазначають синоптики, погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг.

В Україні у четвер, 26 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду. Подекуди – невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Вночі на півдні, вдень на південному сході країни невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиця, вночі та вранці місцями туман.

Вночі та вдень стовпчики термометра показуватимуть від +3 до -2°. В Криму температура повітря підніметься до +6°С. Карпатах вночі -5-10 градусів, вдень -1-6°.

У Київській області передбачається хмарна погода, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі коливатиметься від 0 до -5°, вдень – від +3 до -2°. Натомість у Києві вночі синоптики прогнозують -1-3°, вдень близько 0°.

До слова, в Україні січень 2025 року буде теплішим ніж зазвичай. Середня місячна температура очікується вище за норму.