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Масований удар РФ по Україні, авіакастрофа у Казахстані. Головне за 25 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Масований удар РФ по Україні, авіакастрофа у Казахстані. Головне за 25 грудня
Російські війська у день Різдва знову масовано атакували українську енергетику
фото: ДСНС України, Facebook

Через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України

Українська енергетика знову під масованим ударом РФ. Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. Зеленський домовився про зустріч із прем'єр-міністром Японії. Дрони СБУ атакували один з найбільших полігонів Росії. «Главком» склав добірку новин 25 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Українська енергетика знову під масованим ударом РФ

Російські війська у день Різдва знову масовано атакували українську енергетику. Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко. «Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми», – написав він.

Як наголосив міністр, щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження. 

Нагадаємо, у звʼязку з масованим ракетним обстрілом України «Укренерго» застосувало аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, через ворожі обстріли знову відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.

Спецпредставник з питань Росії та України США генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво. Майбутній спеціальний посланець США з питань України та РФ Кіт Келлог наголосив, що Різдво мало би бути часом миру, але Україна знову опинилася під російським обстрілом. У зв'язку з цим США рішуче налаштовані встановити мир як ніколи раніше.

«Різдво має бути часом миру, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Завдавати великомасштабних ракетних і безпілотних ударів у день народження Господа неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США сповнені рішучості принести мир у регіон як ніколи», – написав Келлог у мережі Х.

Авіакатастрофа в Казахстані: пасажирський літак летів до Грозного 

Пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Зазначається, що перед падінням борт здійснив кілька кіл над аеропортом. Літак Embraer E190AR перед аварією дав код 7700 і запросив посадку в запасному аеропорту. 

Згодом Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти. 

До слова, на місці аварії літака Azerbaijan Airlines знайшли чорну скриньку. Як повідомив головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейманов, чорну скриньку вже вилучили. Бортовий самописець, знайдений на місці трагедії, долучений до кримінальної справи як речовий доказ. 

Віце-прем'єр Казахстану Канат Бозумбаєв на брифінгу прокоментував кадри з отворами в хвостовій частині літака, що розбився поблизу Актау. 

«У рамках порушеної кримінальної справи проведуть експертизи при взаємодії із службами суміжних держав. Попередніх заяв робити я не смію. Навіть попередні висновки неможливі. Є фахівці, які проведуть необхідні роботи та експертизи. Поки що голослівно щось говорити не можу», – сказав Бозумбаєв. За його словами, на місце катастрофи прибули криміналісти та експерти цивільної авіації для проведення ретельного розслідування.

На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Зеленський домовився про зустріч із прем'єр-міністром Японії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Сторони також домовилися зустрітися для продовження діалогу. Глава держави привітав Шігеру Ішібу з обранням на посаду голови уряду й подякував Японії за всю надану Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму $12 млрд. Окремо президент відзначив рішення японського уряду передати Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами. 

Володимир Зеленський також привітав ухвалену парламентом Японії додаткову допомогу на енергетичне обладнання та будівництво укриттів.

Президент також подякував Японії за готовність працювати з демократичним світом, зокрема з новою адміністрацією США, щоб якнайшвидше досягти справедливого й тривалого миру для України.  Крім того, сторони домовилися зустрітися для продовження діалогу. 

Дрони СБУ атакували один з найбільших полігонів Росії

Днями далекобійні дрони Служби безпеки вдарили по складі боєприпасів полігону «Кадамовський». Він є одним із найбільших у РФ та розташований поблизу Новочеркаська, що в Ростовській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерела в СБУ.

Внаслідок атаки ворожий склад повністю знищено. На відео видно потужний вибух після влучання дронів Служби безпеки та подальшу детонацію боєприпасів.

Як зазначає джерело «Главкома», ворог використовував полігон для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Однак тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії.

«СБУ продовжує активно демілітаризувати російський тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії триватимуть і надалі», – повідомило поінформоване джерело.

Ексначальник Одеського обласного ТЦК затриманий на виході з ізолятора

Працівники Державного бюро розслідувань затримали у Києві ексначальника Одеського обласного триторіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39,364 млн грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР. 

Повідомляється, що бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 25 грудня. Йому повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 114-1 (організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період), ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація складання та видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) КК України.

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