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Атака безпілотників на Київ: з'явилися нові деталі про науковців, яких вбила РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Атака безпілотників на Київ: з'явилися нові деталі про науковців, яких вбила РФ
Наукові здобутки професора Зими є вагомими у сфері нейрофізіології, а Сокур – біохімії
фото: Facebook/КНУ

Внаслідок ворожої атаки у Києві загинули науковець Ігор Зима зі своєю дружиною Олесею Сокур

Вчора, 1 січня, росіяни атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА на будинок у Печерському районі загинув науковець Ігор Зима зі своєю дружиною Олесею Сокур. Колектив Київського національного університету імені Тараса Шевченка висловив співчуття через трагедію.

Зазначається, що життя Ігоря Зими понад 50 років пов’язано з Київським університетом. Наукові здобутки професора є вагомими у сфері нейрофізіології.

«Він був автором понад 350 наукових та методичних публікацій, брав участь у міжнародних конференціях, де представляв свої дослідження. Його докторська дисертація «Нейрофізіологічні механізми сприйняття природних запахів у людини» стала важливим внеском у сучасну науку. З початком російсько-української війни працював над темою «Розробка засобів нейрофізіологічної діагностики та корекції наслідків поранення головного мозку, контузії і посттравматичного стресового розладу в учасників АТО», – йдеться в дописі.

Науковець також активно впроваджував інноваційні підходи в освіті, орієнтуючись на розуміння мозкових механізмів засвоєння інформації. Його роботи цитуються у вітчизняних та міжнародних джерелах. Під керівництвом професора було підготовлено понад десять аспірантів, які згодом стали успішними науковцями та викладачами. Багато з його учнів продовжують розвивати напрями, започатковані ним.

Зима був відомим популяризатором науки. Він виступав із лекціями на публічних платформах, знімався у науково-популярних фільмах, таких як «Код нації» та «Анатомія людини».

Крім того, у листопаді 2022 року в бою за Україну загинув син професора Андрій, який пішов на війну добровольцем.

Олеся Сокур закінчила Шевченків університет у 1982 році. Перші кроки в науці зробила в Інституті клінічної радіології Наукового центру радіаційної медицини АМН України, де у 1998 році захистила кандидатську дисертацію, присвячену дослідженню антиоксидантних систем у постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС.

До університету повернулася у 2001 році. Далі упродовж 20 років працювала на посадах старшого наукового співробітника, а згодом очолювала науково-дослідну лабораторію «Фізико-хімічних методів досліджень». З 2003 року обіймала адміністративні посади, зокрема заступника декана біологічного факультету (2003 – 2009 рр.) та заступника директора ННЦ «Інститут біології та медицини» з наукової роботи (2016 – 2021 рр.).

Протягом своєї кар’єри науковиця працювала над вивченням біохімічних механізмів уражень клітин при патологіях шлунково-кишкового тракту, що стало основою її докторської дисертації, успішно захищеної у 2013 році. Її дослідження вирізнялися глибиною аналізу та застосуванням новітніх методів.

«Олеся Сокур була авторкою майже 200 публікацій, доповідала на вітчизняних і міжнародних наукових зібраннях (з’їзди біохімічного, фізіологічного та біофізичного товариств України, міжнародні конгреси по біохімії та гастроентерології), здобувши визнання наукової спільноти. Її праці зробили вагомий внесок у розвиток біохімії, зокрема у розуміння механізмів розвитку патологій травного тракту та впливу радіації на організм», – повідомляє пресслужба університету.

Нагадаємо, в ніч проти 1 січня російські окупанти знову тероризували Україну та її населення. Зокрема, ворог запускав ударні БпЛА типу «Шахед».

Так, внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку України у Печерському районі.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки загинуло двоє людей. Згодом у медіа почала зʼявлятися інформація, що серед постраждалих – відомий український нейробіолог Ігор Зима, який проживав у будинку, що потрапив під удар.

Теги: університет Київ наука вбивство столиця безпілотник

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