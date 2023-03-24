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Познер і Собчак потраплять до «Списку Путіна»?

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Познер і Собчак потраплять до «Списку Путіна»?
фото: detector.media

Із чиновників «Список Путіна» можуть поповнити керівник апарату уряду РФ

На четвертій Антивоєнній конференції Форуму вільної Росії в Ризі обговорюється внесення до «Списку Путіна» нових фігурантів. До попереднього списку пропозицій увійшли військові злочинці (представники російського армійського командування), російські чиновники високого рівня, представники репресивної системи, які переслідують антивоєнних активістів і опозиціонерів. А також багато лідерів громадської думки РФ: відомі журналісти, телеведучі, актори та рок-музиканти, які підтримали путінську агресію в Україні.

До категорії військових злочинців можуть потрапити головнокомандувачі ВПС і ВМФ Росії Сергій Дронов і Микола Євменов, заступник головкома ВМФ Володимир Касатонов, головнокомандувач сухопутних військ Олег Салюков.

Із чиновників «Список Путіна» можуть поповнити керівник апарату уряду РФ Дмитро Григоренко, заступник голови уряду РФ Марат Хуснуллін, міністр економічного розвитку Максим Решетніков і глава Мінтрансу Віталій Савельєв.

Необхідність внесення до «Списку Путіна» чиновників високого рангу пояснюють тим, що в умовах війни проти України ці особи не знайшли в собі сил засудити агресію і піти з уряду, залишилися працювати в системі і підтримують своєю діяльністю правлячий режим.

У категорії правопорушників ризикують опинитися представники слідчої групи у справі «Меморіалу», які нещодавно проводили обшуки в організації та в окремих її співробітників, слідчий, котрий порушив кримінальну справу про виправдання тероризму проти цивільного активіста Михайла Крігера, судді та прокурор, які тримають у неволі колишнього муніципального депутата Олексія Горінова, суддя Басиров, який залишив чинним вирок Олексієві Навальному, засудженому на дев'ять років за сфабрикованою справою, суддя Дар'я Пугачова, котра засудила Дмитра Іванова до восьми з половиною років ув'язнення у справі про пости в телеграм-каналі «Протестный МГУ», та інші представники репресивної системи путінського режиму.

Учасники Форуму запропонували для поповнення «Списку Путіна» і кандидатури низки лідерів громадської думки – відомих людей, які мають власну аудиторію і впливають на неї. Серед них телеведучий Володимир Познер, колишній керівник радіостанції «Ехо Москвы» Олексій Венедиктов, відома представниця шоу-бізнесу Ксенія Собчак, музиканти Сергій Галанін і Володимир Шахрін, актори Станіслав Садальський, Євген Миронов та Євген Князєв.

Рішення про внесення чи невнесення конкретних кандидатів до списку учасники Форуму ухвалять під час четвертої Антивоєнної конференції.

До відома, Форум має двоступеневу процедуру занесення нових фігурантів до «Списку Путіна»: спочатку список кандидатів розробляє і затверджує Робоча група, а потім його передають на загальне голосування учасникам Форуму. Таким чином досягається певна легітимність «Списку Путіна», що виходить від численних учасників ФВР.

Нагадаємо, що «Список Путіна» – це проєкт Форуму вільної Росії, спрямований на пошук, закріплення та уніфікацію даних про осіб, відповідальних за створення і функціонування системи узурпації влади і придушення громадянських свобод у Росії, а також воєнних злочинців та осіб, відповідальних за розпалювання війни.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 березня, у Ризі стартувала четверта Антивоєнна конференція, присвячена темі протидії путінському режиму. Захід триватиме два дні і його організатором є Форум вільної Росії – незалежна платформа російської опозиції.

Теги: суддя Володимир Познер Ксенія Собчак вирок Рига пропагандист пропаганда росія війна

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