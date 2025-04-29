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Нерухомість та радянські раритетні авто замість дров для армії: викрито злочинну організацію

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Нерухомість та радянські раритетні авто замість дров для армії: викрито злочинну організацію
Деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами, а потім перепродавали її
фото: БЕБ

Йдеться про більше ніж 40 млн грн, які витратили на 13 автомобілів, 18 квартир, 42 паркомісця, земельну ділянку та два радянські раритетні авто

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру восьми особам – учасникам злочинної організації за розтрату понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ. Як передає «Главком», про йдеться на сайті БЕБ.

Встановлено, що до складу злочинної організації входили керівники квартирно-експлуатаційного управління (КЕУ), начальники паливної групи, уповноважені особи з проведення державних закупівель КЕУ, колишні керівники КЕУ та фізичні особи-підприємці.

За даними слідства, фігуранти за попередніми домовленостями в рамках прямих договорів закуповували дрова для потреб підрозділів ЗСУ у Харківській та Луганській областях за значно завищеними цінами. 

При цьому деякі підрядники купували паливну деревину в інших суб’єктів господарювання за нижчими цінами, а потім перепродавали її КЕУ. 

Аналітики БЕБ встановили, що за такою схемою привласнили майже 90 млн грн державних коштів. Розмір завданих бюджету збитків підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз.

За частину незаконно отриманих коштів підозрювані придбали рухоме та нерухоме майно. Йдеться про більше ніж 40 млн грн, які витратили на купівлю 13 автомобілів, 18 квартир в Києві, Львові, Харкові та Івано-Франківську, 42 паркомісця у Києві, Львові та Харкові, нежитлові будівлі – понад 300 квадратних метрів у Харкові, земельну ділянку площею 1,5 га у Харкові та два радянські раритетні авто «ГАЗ-14 «Чайка» та «ГАЗ-3102».

Детективи БЕБ на підставі зібраних доказів оголосили підозри вісьмом учасникам злочинної організації, за  ч. 1 та 2 ст. 255 (створення та участь злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. 

Підозрюваним може загрожувати позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешти на їх активи орієнтовною вартістю понад 36 млн грн.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох працівників благодійної організації за продаж автомобілів, ввезених з-за кордону як гуманітарна допомога для військових. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, засновник благодійної організації разом з її директором налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Ввезені машини продавали через оголошення на платформах для продажу автомобілів. Після одержання грошей машину передавали покупцеві начебто як гуманітарну допомогу.

За такою схемою «благодійники» продали шість автомобілів на майже 1 млн грн. П'ять автомобілів передано на потреби ЗСУ.  

До слова, СБУ та БЕБ встановили, що на будівництві Подільського мосту у Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України. 

Повідомляється, що Служба безпеки та БЕБ задокументували нові факти розкрадань з бюджету міста Києва. За матеріалами справи, фігуранти привласнили щонайменше 153 млн грн, які призначалися на будівництвоПодільського мосту через р. Дніпро.

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Теги: корупція в Україні Бюро економічної безпеки України

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