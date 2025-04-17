Ексочільник Броварської РВА Майбоженко отримав підозру за схему з ухилянтами

До схеми із незаконним виїздом за кордон причетні очільник благодійного фонду та ексголова Броварської РДА у 2022-2024 роках.

За даними слідства, Володимир Майбоженко організував масштабну схему виїзду за кордон, бравши до $2 тисяч з «клієнтів»

Ексголову Броварської РДА з Київської області підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну прокуратуру та Службу безпеки України.

За даними правоохоронців, до схеми із незаконним виїздом за кордон причетні очільник благодійного фонду та ексголова Броварської РДА у 2022-2024 роках. У зазначений період цю посаду обіймав Володимир Майбоженко, котрого звільнили після резонансної ДТП.

Ексголову Броварської РДА з Київської області підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під виглядом волонтерів фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області/Facebook

Зазначається, що дані військовозобов'язаних як волонтерів вносили до системи «Шлях». Нібито вони ввозять військову амуніцію, дрони, продукти харчування тощо.

«Особи, що перетнули держкордон, гуманітарну допомогу до України не ввозили, або декларували незначну її кількість, щоб уникнути відповідальності за безпідставний виїзд», – йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що «послугою» вартістю до $2 тис. протягом року встигло скористатися понад 100 людей.

Ексголову Броварської РДА з Київської області підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон фото: ГУ СБ України у м. Києві та Київській області/Facebook

Під час обшуків у домоволодіннях фігурантів та офісному приміщенні благодійного фонду правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, установчі документи благодійного фонду та чорнові записи із доказами оборудки.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомили підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора і скасував вирок у вигляді штрафу ексголові Броварської РДА Володимиру Майбоженку, який напідпитку збив чотирьох людей на зупинці у Броварах.

Справу розглянуть знову. ДТП за участі посадовця у стані алкогольного сп'яніння сталося 26 квітня 2024 року в Броварах. Чиновник, керуючи автомобілем у стані сп’яніння (2,31 проміле), проїхав на червоне світло, виїхав на узбіччя та збив чотирьох пішоходів, серед яких була дитина. Усі постраждалі були госпіталізовані.

Раніше заступник голови КМДА з самоврядних повноважень Володимир Прокопів отримав підозру в організації схеми переправлення призовників через кордон, йому загрожує до семи років за ґратами. Як встановило слідство, за вказівкою Прокопіва, тільки з травня по червень 2022 року до інформаційної системи «Шлях» було внесено відомості про понад 30 чоловіків призовного віку, які не маючи на те законних підстав, виїхали з України.