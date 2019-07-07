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    Кримінал

    З сайту СБУ щезла новина про викриття корупційної схеми віце-прем'єра

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    З сайту СБУ щезла новина про викриття корупційної схеми віце-прем'єра

    Корупційна схема пов'язана із комунальними підприємствами Вінничини

    З сайту Служби безпеки України зникла новина про викриття корупційної схеми, організованої одним із віце-прем'єрів. На це звернув увагу журналіст Максим Гардус.

    «Чудеса на Івана Купала - це не тільки квітка папороті. З сайту СБУ зникла новина про викриття корупційної схеми віце-прем'єра. Посилання є, скрін є, а новини - немає», - написав Гардус.

    У зниклому тексті йшлося про те, що СБУ виявила та задокументувала механізм привласнення коштів державного та місцевих бюджетів чиновниками комунальних підприємств Вінницької області, організований одним із віце-прем'єр-міністрів України.

    «Зловмисники вносили в акти виконаних робіт недостовірні дані щодо вартості робіт та послуг, цін на матеріали та заробітної плати працівників, які фіктивно оформлені на підприємствах», - йшлося у повідомленні.

    Також зазначалося, що співробітники СБУ провели низку санкціонованих слідчих дій в офісних приміщеннях комунальних підприємств та комерційних структур, задіяних у протиправній схемі, розташованих у Вінниці, Києві та Полтаві.

    Скріншот з сайту СБУ
    Скріншот з сайту СБУ

    У повідомленні було вказано, що наразі триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до створення та реалізації протиправного механізму.

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