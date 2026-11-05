Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Захоплення заручників і стрілянина в Тернополі: поліція розкрила деталі інциденту

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Захоплення заручників і стрілянина в Тернополі: поліція розкрила деталі інциденту
Зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння
фото: Національна поліція України

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо 53-річного жителя Тернополя, який влаштував стрілянину та захопив заручників у магазині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

«У вівторок, 5 листопада, близько 11:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Тернополі до магазину на бульварі Данила Галицького зайшов озброєний чоловік та почав погрожувати людям. Згодом з торгового закладу пролунали постріли. У місті була введена спеціальна поліцейська операція. На місце події оперативно прибули поліцейські та всі необхідні профільні служби», – йдеться у повідомленні.

Захоплення заручників і стрілянина в Тернополі: поліція розкрила деталі інциденту фото 1

Правоохоронці встановили, що чоловік утримував у магазині людей у заручниках. Під час переговорів поліцейським вдалося відволікти його, чим скористалися люди та вибігли з приміщення через службовий вихід. У цей час фігурант підірвав предмет, схожий на гранату, та почав хаотично стріляти.

«Завдяки злагодженим діям спецпризначенців КОРД озброєного правопорушника затримали. Ним виявися 53-річний житель Тернополя. У нього вилучили предмет, схожий на пістолет та мисливський ніж. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Як з’ясувалось, фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння», – додається у заяві.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Слідчі поліції встановили, що за деякий час до інциденту затриманий вже приходив до торговельного закладу, поводився агресивно та вчинив конфлікт з працівниками магазину. Після цього він вийшов із торгового закладу, однак згодом повернувся вже зі зброєю. Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК.

Нагадаємо, у Тернополі озброєний чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли. Правоохоронцям вдалося затримати нападника.

Теги: Національна поліція України Тернопіль стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Житомирі 18-річний хлопець переплутав двері з шахтою ліфта та зірвався вниз
У Житомирі 18-річний хлопець переплутав двері з шахтою ліфта та зірвався вниз
7 жовтня, 14:04
У суді 20-річний В'ячеслав Зінченко кілька разів відмовився від свідчень
Суд заборонив називати Зінченка «убивцею Фаріон» (документ)
7 жовтня, 20:00
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
«У колесах – ретранслятори»: росіяни завербували студента з Тернополя для підпалу авто
13 жовтня, 22:10
Неправильне користування каналізацією може спричинити аварійні ситуації
Тернополяни заблокували каналізацію квашеними яблуками
20 жовтня, 01:57
Стрілянина сталася у приміщенні Печерського ТЦК на вулиці Бойчука, 11А
Стрілянина в Печерському ТЦК: з'явилися нові деталі про зброю та стан поранених
20 жовтня, 09:55
Підозрюваному у вбивстві загрожує 15 років позбавлення волі
Розстріл перехожого у столичному парку: поліція затримала підозрюваного
28 жовтня, 15:08
Зброя, з якої стріляв порушник
Стрілянина на Борщагівці: п'яний киянин влаштував «розвагу» з балкона
2 листопада, 17:53
За даними медіа, сьогодні по Україні відбувається близько 70 обшуків
Обшуки НАБУ. Нацполіція відсторонила від роботи деяких своїх співробітників
Вчора, 12:34
Наслідки російської атаки на селище Комишуваха
Удар по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 42, під завалами залишаються ще понад 30 людей
Сьогодні, 11:42

Кримінал

«Продажні, мордаті корупціонери»: Ляшко чотири роки тому першим викрив фігуранта справи «Карфаген» генерала Дуку
«Продажні, мордаті корупціонери»: Ляшко чотири роки тому першим викрив фігуранта справи «Карфаген» генерала Дуку
Захоплення заручників і стрілянина в Тернополі: поліція розкрила деталі інциденту
Захоплення заручників і стрілянина в Тернополі: поліція розкрила деталі інциденту
ТЦК скасував відстрочку студенту через пропуск занять і мобілізував його: що вирішив суд
ТЦК скасував відстрочку студенту через пропуск занять і мобілізував його: що вирішив суд
Офіс президента відреагував на згадки про хабарі двом міністрам на записах НАБУ
Офіс президента відреагував на згадки про хабарі двом міністрам на записах НАБУ
Фігурант «Карфагену» розсміявся після оголошення рішення суду та зробив зухвалу заяву (відео)
Фігурант «Карфагену» розсміявся після оголошення рішення суду та зробив зухвалу заяву (відео)
Суд ухвалив рішення по другому фігуранту «Карфаген» на прізвисько Боксер
Суд ухвалив рішення по другому фігуранту «Карфаген» на прізвисько Боксер

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
82K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
62K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua