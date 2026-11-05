Захоплення заручників і стрілянина в Тернополі: поліція розкрила деталі інциденту

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо 53-річного жителя Тернополя, який влаштував стрілянину та захопив заручників у магазині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

«У вівторок, 5 листопада, близько 11:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Тернополі до магазину на бульварі Данила Галицького зайшов озброєний чоловік та почав погрожувати людям. Згодом з торгового закладу пролунали постріли. У місті була введена спеціальна поліцейська операція. На місце події оперативно прибули поліцейські та всі необхідні профільні служби», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що чоловік утримував у магазині людей у заручниках. Під час переговорів поліцейським вдалося відволікти його, чим скористалися люди та вибігли з приміщення через службовий вихід. У цей час фігурант підірвав предмет, схожий на гранату, та почав хаотично стріляти.

«Завдяки злагодженим діям спецпризначенців КОРД озброєного правопорушника затримали. Ним виявися 53-річний житель Тернополя. У нього вилучили предмет, схожий на пістолет та мисливський ніж. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Як з’ясувалось, фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння», – додається у заяві.

⚡️ Спецпризначенці КОРД затримали стрільця з Тернополя Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Із затриманим - місцевим жителем 1973 р.н. - проводяться першочергові слідчі дії. https://t.co/UbOI87gNOp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 5, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X

Слідчі поліції встановили, що за деякий час до інциденту затриманий вже приходив до торговельного закладу, поводився агресивно та вчинив конфлікт з працівниками магазину. Після цього він вийшов із торгового закладу, однак згодом повернувся вже зі зброєю. Фігуранта затримали в порядку статті 208 КПК.

Нагадаємо, у Тернополі озброєний чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли. Правоохоронцям вдалося затримати нападника.