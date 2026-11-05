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Удар по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 42, під завалами залишаються ще понад 30 людей

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Удар по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 42, під завалами залишаються ще понад 30 людей
Наслідки російської атаки на селище Комишуваха
скриншот з відео

Рятувальники четверту добу розбирають завали після російського авіаудару

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по селищу Комишуваха Запорізької області 2 листопада зросла до 42 осіб. Під завалами зруйнованих будівель іще можуть перебувати 33 людини. Пошуково-рятувальна операція на місці трагедії триває вже четверту добу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію.

За останніми даними, рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів тіла 42 загиблих. Водночас особи частини жертв досі залишаються невстановленими, тому фахівці продовжують процедуру ідентифікації.

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Попри тривалість аварійно-рятувальних заходів, роботи на місці російського удару не припиняються. Рятувальники продовжують обстежувати зруйновані конструкції та розбирати завали, під якими можуть залишатися люди.

До пошукової операції залучені кінологічні розрахунки та гірничорятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«На місці трагедії досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Працюють кінологи та гірничорятувальники ДСНС. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних у цій страшній трагедії. Пошукові роботи тривають», – підкреслив Семікін.

За інформацією обласної влади, під завалами ще можуть перебувати 33 людини. Остаточну кількість жертв російської атаки встановлять після завершення пошукових робіт та ідентифікації знайдених тіл.

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали щонайменше дев’ять ударів керованими авіабомбами ФАБ-3000 по центру селища Комишуваха Запорізької області. Унаслідок цього загинуло багато людей.

Як повідомлялося, у Комишувасі триває пошуково-рятувальна операція на місці російського удару.

Зауважимо, що родини загиблих унаслідок російського удару по Комишувасі отримають допомогу на поховання, а поранені – грошові виплати з обласного бюджету.

До слова, 28-річний рятувальник, який потрапив під повторний удар ворога 2 листопада у Комишувасі, перебуває в запорізькій лікарні з важкими травмами. Його батько зізнався, що коли вперше побачив сина після операції, то обійняв і сказав: «Ти живий. Дай бог, щоб ти остався живий».

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Теги: ДСНС Запоріжжя Національна поліція України

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