Тернополяни заблокували каналізацію квашеними яблуками

Комунальникам довелося двічі приїжджати на виклик

Квашені яблука, які потрапили до каналізації після змивання вмісту домашніх закруток в унітаз, спричинили затор у багатоквартирному будинку Тернополя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис комунального підприємства «Тернопільводоканал» у Facebook.

За інформацією комунальників, аварійна бригада усувала засмічення внутрішньобудинкової каналізації за адресою: вулиця Богдана Лепкого, 2А. Щоб відновити нормальну роботу системи водовідведення, працівникам довелося приїжджати двічі.

фото: «Тернопільводоканал» / Facebook

У комунальному підприємстві наголосили, що каналізаційні труби не призначені для утилізації харчових відходів та побутового сміття. Зокрема, у стічних водах не розчиняються квашені яблука, наповнювачі котячих туалетів і засоби гігієни.

Комунальники закликали мешканців багатоповерхівок викидати такі відходи у смітник, а не змивати їх в унітаз. Неправильне користування каналізацією може спричинити аварійні ситуації, створити незручності для сусідів і потребувати додаткових робіт із прочищення труб.

Що не можна змивати в унітаз

До каналізації не варто викидати:

харчові залишки, зокрема овочі та фрукти;

наповнювачі котячих туалетів;

засоби гігієни та інші побутові відходи.

Навіть якщо певні відходи проходять крізь зливний отвір, це не гарантує, що вони безперешкодно рухатимуться трубами. Накопичення сміття може спричинити засмічення внутрішньобудинкових мереж і потребу в аварійному обслуговуванні.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині комунальники виявили в каналізаційних стоках обпалені євро та фунти. Незвичайну знахідку зробили під час прочищення мереж у Ланівцях. Детальніше про цей випадок читайте в матеріалі «Главкома».