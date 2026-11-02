Стрілянина на Борщагівці: п'яний киянин влаштував «розвагу» з балкона

Чоловік здійснив щонайменше пʼять пострілів з пістолета у двір будинку

У Святошинському районі Києва нетверезий чоловік відкрив вогонь з вікна власної квартири просто у двір житлового будинку. Його затримали спецпризначенці Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Близько 18:00 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на Борщагівці. На місце негайно виїхали спецпризначенці та слідчо-оперативна група.

Як з'ясувалося, п'яний киянин вирішив «розважитися» й щонайменше п'ять разів вистрілив із пістолета в бік подвір'я. Кулі ні в кого не влучили, і ніхто з перехожих чи сусідів не постраждав.

Поліція затримала стрільця фото: Національна поліція України

Стрільця одразу затримали. Під час обшуку в його помешканні вилучили травматичний пістолет та 50 патронів.

Чоловікові вже оголосили підозру за статтею про хуліганство із застосуванням зброї. Тепер «розвага» може коштувати йому від трьох до семи років ув'язнення. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, поліцейські затримали чоловіка, який під час конфлікту застрелив перехожого у парку Святошинського району. Подія сталася на минулих вихідних на території парку імені Генерала Потапова. За даними слідства, того вечора 42-річний чоловік розпивав із супутницею алкогольні напої. У подальшому між ним та 35-річним місцевим мешканцем виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник дістав пістолет і щонайменше чотири рази вистрілив у бік потерпілого.

До слова, поліцейські запобігли замовному нападу на жінку у Вишгороді Київської області. Підозрюваний збирався вилити їй в обличчя сірчану кислоту, видаючи себе за кур'єра служби доставки. Чоловіка затримали безпосередньо перед нападом. За інформацією поліції, група могла спеціалізуватися на виконанні тяжких злочинів за гроші, зокрема замовних нападів і підпалів майна. Для окремих завдань учасники залучали додаткових виконавців.