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Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Тернополі

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Тернополі
Спецпризначенці КОРД затримали озброєного чоловіка в Тернополі
фото: поліція

Стрільцем виявився 53-річний місцевий житель. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

У Тернополі озброєний чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли. Правоохоронцям вже вдалося затримати нападника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Тернопільської області

Інформація про інцидент надійшла до поліції сьогодні, 5 листопада, близько 11:00. За попередніми даними, невідомий чоловік зачинив керівницю торговельного закладу в службовому приміщенні.

Згодом із кабінету пролунали два постріли. Наразі правоохоронці не повідомляють, чи є постраждалі та в якому стані перебуває жінка.

Оновлено 12:02

Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в магазині Тернополя.

Ним виявився місцевий житель 1973 року народження. За інформацією поліції, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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На місці події працюють поліцейські та профільні служби. Тернополяни також зняли на відео спецоперацію із затримання озброєного чоловіка.

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Поліція закликає громадян не наближатися до місця проведення спецоперації та виконувати вказівки правоохоронців.

Обставини інциденту та мотиви чоловіка встановлюють.

Нагадаємо, 2 листопада «Главком» повідомляв про стрілянину на столичній Борщагівці. Нетверезий чоловік здійснив щонайменше п'ять пострілів із пістолета у двір житлового будинку. Спецпризначенці затримали порушника, вилучивши травматичну зброю та 50 набоїв. Постраждалих не було.

Також «Главком» писав про смертельну стрілянину біля магазину у Святошинському районі Києва. Наприкінці жовтня 41-річний чоловік відкрив вогонь із травматичного пістолета під час конфлікту. Один чоловік загинув, ще один дістав поранення. Правоохоронці затримали стрільця та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві.

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Теги: поранення поліція стрілянина

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