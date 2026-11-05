Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в Тернополі

Стрільцем виявився 53-річний місцевий житель. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

У Тернополі озброєний чоловік зачинив керівницю магазину у службовому кабінеті, після чого з приміщення пролунали два постріли. Правоохоронцям вже вдалося затримати нападника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Тернопільської області.

Інформація про інцидент надійшла до поліції сьогодні, 5 листопада, близько 11:00. За попередніми даними, невідомий чоловік зачинив керівницю торговельного закладу в службовому приміщенні.

Згодом із кабінету пролунали два постріли. Наразі правоохоронці не повідомляють, чи є постраждалі та в якому стані перебуває жінка.

Оновлено 12:02

Спецпризначенці КОРД затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в магазині Тернополя.

Ним виявився місцевий житель 1973 року народження. За інформацією поліції, унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

⚡️ Спецпризначенці КОРД затримали стрільця з Тернополя Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Із затриманим - місцевим жителем 1973 р.н. - проводяться першочергові слідчі дії. https://t.co/UbOI87gNOp — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 5, 2026 Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

На місці події працюють поліцейські та профільні служби. Тернополяни також зняли на відео спецоперацію із затримання озброєного чоловіка.

Поліція закликає громадян не наближатися до місця проведення спецоперації та виконувати вказівки правоохоронців.

Обставини інциденту та мотиви чоловіка встановлюють.

Нагадаємо, 2 листопада «Главком» повідомляв про стрілянину на столичній Борщагівці. Нетверезий чоловік здійснив щонайменше п'ять пострілів із пістолета у двір житлового будинку. Спецпризначенці затримали порушника, вилучивши травматичну зброю та 50 набоїв. Постраждалих не було.

Також «Главком» писав про смертельну стрілянину біля магазину у Святошинському районі Києва. Наприкінці жовтня 41-річний чоловік відкрив вогонь із травматичного пістолета під час конфлікту. Один чоловік загинув, ще один дістав поранення. Правоохоронці затримали стрільця та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві.