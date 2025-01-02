Отруєння невідомою речовиною. У Москві скоєно замах на Асада

The Sun: Є всі підстави вважати, що була здійснена спроба вбивства

Поваленого президента Сирії Башара Асада отруїли у Москві. Наразі його стан стабілізувався. Про це повідомляє The Sun.

Видання пише, що в онлайн-акаунті General SVR, яким, імовірно, керує колишній російський шпигун, сказано, що Асад захворів у неділю, 29 грудня. Він звернувся за медичною допомогою, як тільки почав «сильно кашляти та задихатися».

«Є всі підстави вважати, що була здійснена спроба вбивства», – стверджує джерело видання.

Повідомляється, що Асада лікували у його квартирі, після цього стан нібито стабілізувався. Згодом тести показали, що в організмі експрезидента була отрута.

Однак поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, режим Башара Асада впав протягом десяти днів. Сам диктатор був змушений тікати на Росію, де отримав притулок від Путіна. Російські ЗМІ, посилаючись на джерело у Кремлі, повідомили, що Асад із родиною у Москві і що Росія надала їм прихисток.

До слова, російський диктатор Володимир Путін повідомив, що поки не бачився з Башаром Асадом, який втік до Росії із Сирії, але планує це зробити.