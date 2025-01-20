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Правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я
Двоє жителів Київщини готували вбивство заступника Ляшка
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Зловмисники місяцями стежили за чиновником, вивчаючи його розпорядок дня та маршрути пересування

Співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника Міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Затримано двох спільників, які збиралися ліквідувати посадовця найближчим часом. Про це повідомляє СБУ.

Як зазначається, фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

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Зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

Зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. Вони декілька місяців стежили за першим заступником міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.

«Щоб ліквідувати посадовця із пістолета, вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби. Потім зловмисники почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але в момент передачі коштів за пістолет їх затримали співробітники СБУ та Нацполіції», – йдеться в повідомленні.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Також вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила 93 російські агентурні мережі за останні два роки.

До слова, голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслав Зінченко витратив на організацію злочину близько 20 тис. грн. Кошти він взяв зі свого криптогаманця.

Раніше у Москві в будівлі Міністерства оборони Росії було знайдено мертвим контррозвідника ФСБ Володимира Фещенка.

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Теги: СБУ Міністерство охорони здоров'я вбивство поліція Віктор Ляшко

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