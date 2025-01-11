Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг
Учасники акції тримали плакати з написами «Фіцо – колаборант і російський агент», «Словаччина – це Європа», «Досить з нас Фіцо»
фото: Аktuality

Антиурядовий мітинг у Братиславі організували активісти руху «Мир Україні» під гаслом «Словаччина – це Європа, досить Росії!»

У Братиславі, столиці Словаччини, 10 січня місцеві жителі знову увийшли на протест проти проросійської політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо, який наприкінці грудня їздив у Москву до Володимира Путіна. На вулиці міста вийшли близько 15 тисяч осіб. Про це пише Аktuality.

Зазначається, що антиурядовий мітинг у Братиславі організували активісти руху «Мир Україні» під гаслом «Словаччина – це Європа, досить Росії!». 

«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг фото 1
фото: Аktuality

За інформацією видання, учасники акції тримали плакати з написами «Фіцо – колаборант і російський агент», «Словаччина – це Європа», «Досить з нас Фіцо», а також «Ми не будемо мовчати» та «В єдності наша сила» та скандували гасла зі словами невдоволення на адресу очільника словацького уряду, зокрема його дружби з російським диктатором. До протестів долучилася й опозиційна партія «Демократи».

«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг фото 2
фото: Аktuality

Подібні акції провели й у кількох інших містах Словаччини, зокрема в  Кошице, Банска-Бистриці, Жилін та Попрада тощо. У Празі до посольства Словаччини також вийшли люди на знак підтримки словацького народу.

Нагадаємо, цього місяця у Братиславі відбувся протест проти дій прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики. Протестувальники заявляли, що Фіцо та його уряд хоче віддати Словаччину Росії.

До слова, 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Згодом Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

До слова, оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.

Читайте також:

Теги: міністр експорт Словаччина Європа транзит протест активісти Україна мітинг погрози Фіцо путін газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд Греції презентував стратегію захисту неповнолітніх від інтернет-залежності
Греція вводить жорсткі обмеження для деяких користувачів інтернету
6 сiчня, 08:53
ЦНС: Кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України
Російські загарбники запускають чат-бот для проведення незаконних виборів на ТОТ України
5 сiчня, 02:21
Підвищення тарифів для промисловості матиме відтермінований вплив на споживачів, зазначив експерт
Підвищення тарифів на транспортування газу вплине на промисловість та прискорить інфляцію – економіст
3 сiчня, 15:01
За словами Міхала, розслідування веде Фінляндія, оскільки інцидент стався на фінській стороні моря
Естонія посилить захист критичної інфраструктури і попросить НАТО про допомогу
27 грудня, 2024, 02:18
Тюліп Сіддік є племінницею колишньої прем'єрки Бангладеш
Зустріч із Путіним і Бангладеш: заступниця голови Мінфіну Британії «влипла» у скандал
20 грудня, 2024, 09:20
За словами Гілі, Британія планує переконувати інші держави продовжувати підтримувати Україну
До Києва приїхав міністр оборони Британії
18 грудня, 2024, 18:46
Політична ситуація у Франції не сприяє прийняттю бюджету
На тлі політичних колізій Франція може залишитись без бюджету на наступний рік
18 грудня, 2024, 09:50
Країною керуватиме премʼєр-міністр Хан Дак Су
Імпічмент президенту в Південній Кореї: хто тепер керуватиме країною
14 грудня, 2024, 16:58
Кадиров гнівно обвинуватив Україну в цьому дроновому ударі та залякував помстою
Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк спецназу у Грозному
12 грудня, 2024, 03:34

Політика

«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг
«Фіцо – російський агент!». У Братиславі тисячі людей знову вийшли на антиурядовий мітинг
Речник Білого дому заявив, що Україна і Росія наразі не готові до переговорів
Речник Білого дому заявив, що Україна і Росія наразі не готові до переговорів
Британія вперше оголосила санкції проти російських нафтових компаній
Британія вперше оголосила санкції проти російських нафтових компаній
Туск заявив про «прорив» у питанні щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії
Туск заявив про «прорив» у питанні щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії
Мадуро, попри докази фальсифікацій на виборах, склав присягу президента Венесуели
Мадуро, попри докази фальсифікацій на виборах, склав присягу президента Венесуели
Прем'єр Британії незабаром приїде в Україну, щоб обговорити розгортання миротворчих сил
Прем'єр Британії незабаром приїде в Україну, щоб обговорити розгортання миротворчих сил

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
143K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 січня 2025
22K
Схудла на 41 кг, зробила операцію на очах. Як змінилася донька найстаршої матері України
18K
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
12K
Обійми Мелоні і Зеленського замилували мережу
12K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Вчора, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Вчора, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
9 сiчня, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
9 сiчня, 05:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua